Η Νέα Ιωνία ήταν καλύτερη από την Ανόρθωση Βόλου, σε δύο δεκάλεπτα... καθάρισε τον αγώνα και πήρε μία εύκολη νίκη με 92-62.

Η Νέα Ιωνία υποδέχθηκε την Ανόρθωση Βόλου στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς για την 8η αγωνιστική της Α1 Γυναικών. Οι γηπεδούχες ήταν ανώτερες στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και πανηγύρισαν μία πολύ εύκολη νίκη με 92-62. Έτσι, η ομάδα του Γιώργου Βελτσίστα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-3, ενώ οι φιλοξενούμενες «έπεσαν» στο 0-7.

Για τη Νέα Ιωνία κορυφαία ήταν η Κλαρκ με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 23:03. Ακόμη, εξαιρετική ήταν η Στογιανόφσκα με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 20:05. Τέλος, η Βιντσιλαίου ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23:34.

Από την άλλη, για την Ανόρθωση Βόλου ξεχώρισε η Σμιθ με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 33:56, με την Κοτζαΐτση σε 19:22 να προσθέτει 9 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.

«Μαγικό» ξεκίνημα για τη Νέα Ιωνία

Η Μίνγκο άνοιξε το σκορ του αγώνα, με τις γηπεδούχες με τις Βιντσιλαίου, Μάνις και Γκριγκς να προηγούνται γρήγορα με 7-2. Η Νέα Ιωνία συνέχισε με το... πόδι στο γκάζι και με τις Φουράκη, Δαμουλάκη, Στογιανόφσκα και Βιντσιλαίου έφτασε στο +18 (26-8). Οι φιλοξενούμενες μπόρεσαν να βρουν ξανά σκορ με τις Μπατλ και Μίνγκο (28-12) και η Στογιανόφσκα με νέο τρίποντο διαμόρφωσε το 31-12 της πρώτης περιόδου.

Επέστρεψε στο ματς ο Βόλος

Με έμμεσο τρίποντο η Μπατλ μείωσε σε 31-15, αλλά η Φουράκη ευστόχησε σε βολή και η Βιντσιλαίου με τρίποντο έφερε τη Νέα Ιωνία στο +20 (35-15). Η διαφορά παρέμεινε σε αυτό το επίπεδο για μερικά λεπτά, μέχρι οι Κοτζαΐτση, Μίνγκο και Μπατλ να μειώσουν 44-29. Οι γηπεδούχες δυσκολεύτηκαν να βρουν λύσεις στην επίθεση και τελικά οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 49-42 μετά το τρίποντο της Σμιθ.

Σοβάρεψε και «καθάρισε» το ματς η Νέα Ιωνία

Στην επανάληψη η Νέα Ιωνία σοβάρεψε και «αγκάλιασε» τη νίκη. Η Στογιανόφσκα έφερε την ομάδα της στο +12 (56-44) και μαζί με την Μάνις διαμόρφωσαν το 60-46. Οι φιλοξενούμενες δεν μπορούσαν να βρουν σκορ και η Κλαρκ με δύο συνεχόμενα καλάθια ανέβασε τη διαφορά στους 18 (64-46). Η Σουλτάνη με τρίποντο έδωσε... ανάσα στον Βόλο (64-49) αλλά η Νέα Ιωνία συνέχισα... με σπασμένα τα φρένα, επιθετικά σκόραρε με όποιον τρόπο ήθελε και ολοκλήρωσε το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά με 83-53.

Ολοκλήρωσε τον θρίαμβο η Ιωνία

Η τελευταία περίοδος ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Ο Βόλος ξεκίνησε με ένα 5-0 (83-58), με την Γκριγκς να ευστοχεί σε τρίποντο για το 86-58. Στη συνέχεια ευστόχησε και η Στογιανόφσκα (89-58) και τελικά η Νέα Ιωνία πανηγύρισε μία άνετη νίκη με 92-62.

Τα δεκάλεπτα: 31-12, 49-42, 83-53, 92-62

Τα στατιστικά του αγώνα.