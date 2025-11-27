Tέλος ο ΝτεΣίλντς από τον Πανιώνιο

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Κέρον ΝτεΣίλντς, του οποίου η θητεία δεν μακροημέρευσε στους «κυανέρυθρους»

Παρελθόν αποτελεί ο Κέρον ΝτεΣίλντς από τον Πανιώνιο. Ο 32χρονος γκαρντ δεν έπεισε τους ανθρώπους των «κυανέρυθρων», οι οποίοι έλυσαν την συνεργασία μαζί του και του ευχήθηκαν καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Keron DeShields.

Ευχαριστούμε τον Keron DeShields για την παρουσία του στην ομάδα και την βοήθεια που προσέφερε όλο αυτό το διάστημα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.