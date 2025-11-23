Ελέγχοντας το παιχνίδι από το ξεκίνημά του και διατηρώντας διψήφιες διαφορές σχεδόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός πέρασε από το «καυτό» και γεμάτο Παλατάκι με 92-81 για το ελληνικό αήττητό του.

Έτσι, οι ερυθρόλευκοι παραμένουν μόνοι στην κορυφή με ρεκόρ 8-0, ενώ ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στο 5-2, γνωρίζοντας την ήττα μετά από πέντε σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ αυτή ήταν και η πρώτη εντός έδρας ήττα του Δικεφάλου για φέτος.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Σέιμπεν Λι με 24 πόντους (οι 18 στο πρώτο ημίχρονο) με 5/5 τρίποντα και ακολούθησε ο Σάσα Βεζένκοφ με 16 πόντους, ενώ ο Τάισον Ουόρντ πρόσθεσε 12 πόντους. Για τον ΠΑΟΚ, ο Κέι Τζέι Τζάκσον σημείωσε 15 πόντους, ο Κλίβελαντ Μέλβιν είχε 13 πόντους και από 10 συμπλήρωσαν οι Στέφεν Μπράουν και Μπεν Μουρ.

Ακολουθεί διακοπή στα εθνικά πρωταθλήματα λόγω του «παραθύρου» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην επόμενη αγωνιστική (9η) ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Κολοσσό (6/12, 16:00) και ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ (7/12, 13:00), ενώ την προσεχή Τετάρτη (26/11, 20:30) οι ερυθρόλευκοι παίζουν στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα για τη Euroleague.

Έπιασε νωρίς το 10+ ο Ολυμπιακός, «καυτός» ο Λι

Με τα τρίποντα των Βεζένκοφ και Ουόρντ ο Ολυμπιακός βρέθηκε μπροστά 4-8 και με τον πρώτο να φτάνει τους 7 πόντους έγινε το 8-14. Ο ΠΑΟΚ απειλούσε με Μπράουν και Μέλβιν, αλλά οι φιλοξενούμενοι και με τρίποντο του Λι έφτασε στο +10 (11-21). Κόνιαρης και Τζάκσον με μακρινά σουτ βοήθησαν στο να τρέξει ένα σερί 6-0, όμως ο Λι με 2/3 βολές σε νεκρό χρόνο διαμόρφωσε το 17-23.

Με τον Χολ να δίνει λύσεις από κοντά και τον Παπανικολάου να σκοράρει για τρεις, ο Ολυμπιακός επιχείρησε να ξεφύγει (17-29), αλλά ο Μέλβιν με διαδοχικούς πόντους μείωσε σε 24-31, κρατώντας ζεστό το «Παλατάκι». Ο Λι, φτάνοντας τους 12 πόντους, έστειλε την ομάδα του ξανά στο +12 (26-38), αλλά και πάλι οι «ασπρόμαυροι» αντέδρασαν. Δύο σερί τρίποντα από Ντίμσα και Μπράουν έφεραν τον ΠΑΟΚ κοντά (33-38), όμως ο Λι (18π.) συνέχιζε να εκτελεί από τα 6,75μ. (4/4τρ.) για το 35-46, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 41-48 μετά το τρίποντο του Κόνιαρη.

Με Ουόρντ στο +20 ο Ολυμπιακός, δεν μπόρεσε να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ

Χάρη στα μαζεμένα επιθετικά ριμπάουντ ο Ολυμπιακός με τον Βεζένκοφ επανέφερε τη διψήφια διαφορά (44-56), την στιγμή που οι γηπεδούχοι δεν έβρισκαν λύσεις (2/11 σουτ σε έξι λεπτά). Την αστοχία του ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα και με τους Ουόκαπ, Βεζένκοφ έγραψαν το 46-64. Με δύο κολλητά τρίποντα ο Τζάκσον προσπάθησε να «ξυπνήσει» την ομάδα του, αλλά ο Ολυμπιακός ανανέωνε τις επιθέσεις του (8 επιθετικά ριμπάουντ σε9’) και με τον Ουόρντ να βγαίνει μπροστά επιθετικά, διατηρούσε απόσταση ασφαλείας (52-71). Ο Ντόρσεϊ έγραψε το +20 (53-73) και ο Τζάκσον, που το… πάλευε μόνος του, σημείωσε το 56-73 της τρίτης περιόδου.

Στις προσπάθειες του ΠΑΟΚ να δημιουργήσει συνθήκες επιστροφής στο ματς, οι ερυθρόλευκοι είχαν απαντήσεις. Με δύο τρίποντα ο Φουρνιέ έκανε το 60-79, Περσίδης και Ντίμσα έδωσαν μια ανάσα, αλλά ο Λι μπήκε στο παρκέ και συνέχισε από εκεί που… σταμάτησε για το 66-84 στο 35’. Η εικόνα του αγώνα δεν έμελλε να αλλάξει ως το τέλος του, με τον ΠΑΟΚ να ψαλιδίζει τη διαφορά στο τελικό 81-92.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Μαρινάκης, Μαρτινάκος

Δεκάλεπτα: 17-23, 41-48, 56-73, 81-92

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.