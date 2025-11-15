Γκόλεματς: «Ο Αβράμοβιτς κάνει αυτό ακριβώς που περιμέναμε - Ο Καμπενγκέλε ήταν εκπληκτικός στην επιστροφή του»

Ο Γιούριτσα Γκόλεματς έβγαλε το... καπέλο στους παίκτες της Ντουμπάι μετά την εντός έδρας νίκη απέναντι στη Ζαλγκίρις.

Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «λύγισε» τους Λιθουανούς και ο Γκόλεματς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους παίκτες του.

Για την ακρίβεια, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την απόδοση συγκεκριμένων αθλητών του, δήλωσε:

«Ο Αλέκσα κάνει ακριβώς αυτό που περιμέναμε από εκείνον. Δεν αφορά μόνο αυτόν. Ο Αμπάς έπαιξε εξαιρετικά, το ίδιο και ο Μπέικον, ενώ ο Καμπενγκέλε είχε μόλις μία προπόνηση μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό και ήταν εκπληκτικός. Δεν μου αρέσει να μιλάω για μονάδες· αυτό είναι ομαδικό άθλημα. Μόνο ως σύνολο μπορούμε να πετύχουμε κάτι».