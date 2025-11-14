Η Παρτιζάν τα... βρήκε σκούρα κόντρα στην Βιλερμπάν, στο τελευταίο δεκάλεπτο «αυτοκτόνησε» και έτσι οι γηπεδούχοι πήραν μία μεγάλη νίκη με 88-87.

Η Βιλερμπάν υποδέχθηκε την Παρτιζάν για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, με τους Σέρβους να επιστρέφουν στην επανάληψη. Όμως, στα τελευταία λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου η ομάδα του Ομπράντοβιτς δεν κατάφερε να βρει λύσεις επιθετικά και γνώρισε την ήττα με 88-87. Έτσι, η Βιλερμπάν βρίσκεται στο 3-8 και η Παρτιζάν στο 4-7.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Σέλιας με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Ουότσον να τελειώνει τον αγώνα με 18 πόντους, 1 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα. Από την άλλη, ο Μπράουν είχε 20 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τον Ποκουσέφσκι να ολοκληρώνει το ματς με 12 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 μπλοκ.

Καλύτερο ξεκίνημα και μπροστά η Βιλερμπάν

Η Βιλερμπάν μπήκε καλύτερα στον αγώνα και με τους Τραορέ, Χάρισον και Σέλιας προηγήθηκε με 16-2, με τον Οσετκόφσκι να πετυχαίνει το μόνο καλάθι της Παρτιζάν. Ο ίδιος συνέχισε να δίνει λύσεις στους φιλοξενούμενους (16-6) και στη συνέχεια η ομάδα του Ομπράντοβιτς βρήκε σκορ και με τους Ουάσινγκτον και Καλάθη για το 19-13. Με τους Ποκουσέφσκι και Οσετκόφσκι η διαφορά έπεσε στους τρεις (23-20) και ο Σέλιας με τρεις βολές διαμόρφωσε το 26-20 του πρώτου δεκαλέπτου.

Σταθερά στο +6 οι γηπεδούχοι

Ο Ουάσινγκτον με τρίποντο μείωσε σε 26-23, αλλά η Βιλερμπάν με τους Βοτιέ και Χάρισον βρέθηκε στο +7 (30-23). Σέλιας και Βοτιέ ανέβασαν τη διαφορά στους 10 (33-23) και ο Λάιτι με τρίποντο έκανε το 36-23. Ο Μπράουν «απάντησε» για το 36-26 και με ακόμη ένα τρίποντο από τον Ουάσινγκτον η Παρτιζάν μείωσε σε 36-31. Τελικά, οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 42-36.

Μείωσε στους τρεις η Παρτιζάν

Οσετκόφσκι και Ποκουσέφσκι μείωσαν στο τρίποντο (44-41) και ο τελευταίος κατάφερε με σουτ από τα 6,75μ. να κάνει το 44-44. Ο Ουότσον «απάντησε» και μαζί με τον Λάιτι έφεραν την Βιλερμπάν στο +6 (50-44). Τραορέ και Λάιτι συνέχισαν το σερί των γηπεδούχων, με το σκορ να φτάνει το 55-44. Με τους Οσετκόφσκι, Ουάσινγκτον και Μπράουν η Παρτιζάν μείωσε στους πέντε (55-50) αλλά Λάιτι και Ουότσον ανέβασαν ξανά τη διαφορά στους 10 (60-50). Οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν καλά το τρίτο δεκάλεπτο και κατάφεραν να μειώσουν μέχρι και στον πόντο (64-63), με τον Χάρισον να διαμορφώνει το 66-63 της περιόδου.

Κατάφερε να πάρει τη νίκη η Βιλερμπάν

Με τους Μίλτον και Μπόνγκα η Παρτιζάν κατάφερε να ισοφαρίσει σε 71-71 και ο Μπράουν της έδωσε το προβάδισμα (71-73). Ο Ουότσον ισοφάρισε για την Βιλερμπάν, αλλά ο Μίλτον με βολές διαμόρφωσε το 73-75. Ο Μπόνγκα ανέβασε τη διαφορά στους 4 (73-77), με τον Χάρισον να βρίσκει λύση για την Βιλερμπάν (75-77). Ο Φερνάντο έδωσε... μαξιλαράκι ασφαλείας στους Σέρβους (75-79). Με 1/2 ο Λάιτι μείωσε στο τρίποντο και ο Σέλιας με 2/2 έκανε το 78-79. Με 1:17 για το φινάλε ο Μίλτον έκανε επιθετικό φάουλ και ο Ουότσον έβαλε μπροστά την Βιλερμπάν με 80-79. Ο ίδιος με τρίποντο διαμόρφωσε το 83-79, μετά την χαμένη προσπάθεια του Ποκουσέφσκι, με τον Μπόνγκα να μειώνει σε 84-81 για την Παρτιζάν. Ο Σέλιας με βολές έκανε το 86-81 και ο Ουάσινγκτον με τρίποντο μείωσε στο καλάθι (86-84) με 3,8" για το φινάλε. Τελικά, η Βιλερμπάν επικράτησε με 88-87, με τον Ουάσινγκτον να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα με buzzer-beater τρίποντο.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 42-36, 66-63, 88-87

Τα στατιστικά του αγώνα.