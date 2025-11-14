Η Αναντολού Εφές κέρδισε την... μισή Μπάγερν με 74-72 στην Τουρκία και επέστρεψε στις νίκες μετά από τρία συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, ωστόσο έχασε τον Σέιν Λάρκιν με τραυματισμό στο πρώτο δεκάλεπτο. Πρωταγωνιστής για τους νικητές ο καταπληκτικός Κορντινιέ με 26 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Η Εφές αντιμετώπισε την Μπάγερν, που δεν υπολόγιζε στους τραυματίες Μπάλντουιν, Γκέιμπριελ, Ομπστ, Βόιγκντμαν και τους μόνιμα εκτός, Γιοκουμπάιτις και Χάρις, ενώ έλειπε και ο προπονητής της Γκόρντον Χέρμπερτ για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι λόγω ίωσης. Η Εφές, που έκανε τα εύκολα... δύσκολα στο τέλος, επέστρεψε στις νίκες μετά από τρεις διαδοχικές ήττες και πλησίασε στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας, φτάνοντας στο 4-7. Αντίθετα η Μπάγερν γνώρισε την δεύτερη συνεχόμενη ήττα της στην Euroleague και πλέον βρίσκεται στο 5-6.

Πρωταγωνιστής για την Εφές ο Κορντινιέ με 26 πόντους και ρεκόρ καριέρας, ακολούθησε ο Σμιτς με 15. Για την Μπάγερν ο Μάικ σταμάτησε στους 15, από κοντά και ο Ντινγουίντι με 11, ο οποίος αστόχησε σε τρίποντο νίκης στο φινάλε.

Την επόμενη αγωνιστική η Εφές θα υποδεχτεί την Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ (20/11, 19:30) και θα ψάξει την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στην Euroleague, ενώ η Μπάγερν θα ταξιδέψει στην Βιτόρια (21/11, 21:30) για να παίξει με την Μπασκόνια.

Άμυνα και Κορντινιέ έδωσαν προβάδισμα στην Εφές

H Μπάγερν προηγήθηκε με 5-0 στο πρώτο δίλεπτο του παιχνιδιού, παίζοντας καλή άμυνα που οδήγησε την Εφές σε 2 γρήγορα λάθη. Οι γηπεδούχοι έβγαλαν άμεση αντίδραση και με ένα σερί 16-0 προηγήθηκαν 16-5 χάρη στις εκπληκτικές άμυνες του Κορτινιέ και τον πλουραλισμό στην επίθεση, με τον Οσμάνι να έχει 6 πόντους και 3 ριμπάουντ. Επιθετική ανάσα μετά από αρκετή ώρα για τους φιλοξενούμενους έδωσε ο Ράθαν-Μέις με σουτ δύο πόντων και αμέσως μετά ευστόχησε σε τρίποντο ο Γκιφάι για το 16-10, 2:04' πριν από την λήξη της πρώτης περιόδου Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ είδε τον Σέιν Λάρκιν να τραυματίζεται και να φεύγει υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια. Οι γηπεδούχοι από εκείνο το σημείο βρήκαν σκορ μόνο από βολές, η Μπάγερν επέστρεψε από το -11, με την πρώτη περίοδο να τελειώνει με 19-14.

Μετά από συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ των φιλοξενούμενων που έφτασαν τα 4, ο Γιόβιτς σκόραρε για τρεις στο ξεκίνημα του 2ου δεκαλέπτου και μείωσε σε 19-17. Με καλάθι και φάουλ του Κορντινιέ, ο οποίος οδηγούσε την ομάδα του επιθετικά έχοντας 9 πόντους μέχρι εκείνο το σημείο, η Έφες ανέβασε την διαφορά στους 5 πόντους (24-21) 5:57' πριν το τέλος του ημιχρόνου. Η Μπάγερν πέρασε μπροστά στο σκορ (26-27) ωστόσο η Εφές με τον συνήθη ύποπτο, Κορντινιέ που σκόραρε με τρίποντο, έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του. Ο ερχόμενος από τον πάγκο, Χαζέρ, με δικό του καλάθι και φάουλ, έδωσε εκ νέου αέρα 5 πόντων στους Τούρκους (32-27).Για την ομάδα του Μονάχου, ο Αζάια Μάικ έπαιζε «μόνος» του, με 5 συνεχόμενους πόντους και συνολικά 11 δικούς του, μείωσε ξανά στους 2 (34-32) 1:52' πριν τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Ένα γρήγορο 8-0 της Εφές με πρωταγωνιστές του Λόιντ και Σμιτς, έδωσε αέρα 8 πόντων στους γηπεδούχους και τους έστειλε προηγούμενους στα αποδυτήρια με 42-34.

Αγχώθηκε αλλά κέρδισε η Εφές

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με πατημένο το γκάζι για την Εφές καθώς με δύο τρίποντα από Οσμάνι και Σμιτς, πήρε το μεγαλύτερο προβάδισμα στο σκορ (48-36). Η Μπάγερν συνέχιζε να βρίσκει σκορ μόνο από τον Μάικ. Το παιχνίδι ήταν συνεχώς κοντά στους 10, η Εφές δεν άφησε να της ξεφύγει από τον έλεγχο και με έναν καταπληκτικό Κορντινιέ με 20 πόντους ξέφυγε με 13, (60-47). Οι φιλοξενούμενοι έμοιαζαν ανήμποροι να αντιδράσουν.

Τέταρτη και τελευταία περίοδος, η Μπάγερν αντέδρασε στο ξεκίνημα δείχνοντας πως έχει ζωή ακόμη. Ο Όσκαρ Ντα Σίλβα πήρε την μπαγκέτα στο σκοράρισμα πετυχαίνοντας 8 συνεχόμενους πόντους, έριξε την διαφορά στους 5 (63-58). Ο καταπληκτικός Κορντινιέ είχε αποφασίσει πως θα κερδίσει και συνέχισε να «πυροβολεί» το αντίπαλο καλάθι φτάνοντας πια τους 24 πόντους. Με ένα τεράστιο τρίποντο του πρώην «Βαυαρού», Ουάιλερ- Μπαμπ, η Εφές ξέφυγε με 7 πόντους πριν από το τέλος του παιχνιδιού με 68-61. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ 1:51' πριν το τέλος καθώς η Μπάγερν πλησίασε στους 4 (72-68) με καλάθι του Λούτσιτς. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, η Εφές έχασε το μυαλό της, ο Γιόβιτς πέτυχε ένα μεγάλο τρίποντο και έφερε το ματς στους 3 (74-71). Ο Σέρβος στην επόμενη κατοχή κέρδισε βολές, ευστόχησε στην μία και ο Ντινγουίντι μετά από επιθετικό ριμπάουντ ,αστόχησε σε τρίποντο νίκης.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 42-34, 60-47, 74-72

