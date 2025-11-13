Αστέρας: Εκτός Ιζούντου και Μονέκε με Μονακό, τελευταία στιγμή ο Νουόρα

Συνεχίζονται τα προβλήματα στον Ερυθρό Αστέρα που δεν θα έχει τους Εμπούκα Ιζούντου και Τσίμα Μονέκε κόντρα στη Μονακό, την ίδια στιγμή που την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τζόρνταν Νουόρα.

Ο πρώτος υπέστη ελαφρύ διάστρεμμα, με τον δεύτερο να έχει μία ήπια κάκωση στην προσαγωγό και να λείπουν από το ματς με τη Μονακό.

Την ίδια στιγμή αμφίβολος είναι και Νουόρα, που προπονήθηκε αλλά η συμμετοχή του θα κριθεί πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Φυσικά εκτός θα είναι οι Αϊζάια Κάνααν, Τάισον Κάρτερ, Ντεβόντε Γκράχαμ, Χάσιελ Ριβέρο και Τζοέλ Μπολομπόι.