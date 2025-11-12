Καταιγιστικό το Περιστέρι, διέλυσε την την Κουτάισι και στη Γεωργία με 101-53 και αγκάλιασε την πρόκριση στους «16» του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πάτησε το γκάζι μετά τη δεύτερη περίοδο και έφτασε στην άνετη επικράτηση, διπλασιάζοντας τις νίκες επί των Γεωργιανών μετά και το 102-67 του πρώτου γύρου.

Στη 2η θέση το Περιστέρι με ρεκόρ 4-1, όσο έχει και η πρωτοπόρος Μπιλμπάο, έπεσε στο 1-4 η Κουτάισι, ίδιο ρεκόρ και η Μπρνο με την οποία παίζει το Περιστέρι στην τελευταία αγωνιστική. Υπενθυμίζεται πως από κάθε όμιλο (δέκα στο σύνολο) προκρίνονται οι πρώτες ομάδες και οι έξι καλύτερες δεύτερες, με το Περιστέρι να βρίσκεται λογικά μέσα σε αυτές.

Για το Περιστέρι πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκεν με 18 πόντους, ενώ ξεχώρισε ο 17χρονος Αλέξανδρος Θωμάκος με 9 πόντους και 3/5 τρίποντα. Σκόραραν και οι 18χρονοι Δημήτρης Παπαγεωργίου (6π., 2/3τρ.) και Νίκος Τζιάλας (2π.).

Ξέφυγε μετά τη δεύτερη περίοδο το Περιστέρι με 20+

Η Κουτάισι προσπάθησε να αιφνιδιάσει, προηγήθηκε με 5-0 με τον Μπόκιν, αλλά στη συνέχεια είδε το Περιστέρι να προελαύνει. Βαν Τούμπεργκεν, Καρντένας και Πέιν έκαναν το 7-12 μέσα σε δύο λεπτά και ανεβάζοντας στροφές η ελληνική ομάδα έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 16-22.

Με διάθεση να καθαρίσουν το ματς μπήκαν στη δεύτερη περίοδο οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου, που με πιεστική άμυνα και γρήγορο παιχνίδι έτρεξαν σερί 0-12 για το 16-34. Με πλουραλισμό στην επίθεση, κλέψιμο και καλάθι του Καρντένας η διαφορά ανέβηκε στο +20 (21-41) για πρώτη φορά, ενώ το ημίχρονο (23-48) σημαδεύτηκε από το απίθανο buzzer beater τρίποντο του Μουράτου από την... άλλη μπασκέτα! Ήδη στο πρώτο 20λεπτο το Περιστέρι είχε κάνει 16 κλεψίματα, σκοράροντας τους 14 πόντους του από αιφνιδιασμούς.

Η διαφορά ως το +50 για το Περιστέρι

H συνέχεια του αγώνα αποτέλεσε τυπική διαδικασία, καθώς ο νικητής είχε κριθεί από το ημίχρονο. Παρόλα αυτά το Περιστέρι συνέχισε να παίζει σε υψηλό ρυθμό και με τον Κακλαμανάκη έγραψε για πρώτη φορά το +31 (35-66), ενώ το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 39-74. Πέιν και Κακλαμανάκης έστειλαν τη διαφορά στο +43 (40-83) και με τρίποντο του Θωμάκου στο +45 (48-93) και στo +50 (51-101) λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 23-48, 39-74, 53-101

