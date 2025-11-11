Πανιώνιος: Θλάση ο Γκίκας, δεν πήγε Λονδίνο

Ο Πανιώνιος παίζει αύριο με τους Λόντον Λάιονς με τον έμπειρο πλέι-μέικερ να μένει στην Αθήνα λόγω τραυματισμού.

Ο Πανιώνιος παίζει αύριο (12/11, 21.30) με τους Λόντον Λάιονς με την αποστολή να αναχώρησε σήμερα για το Λονδίνο χωρίς τον Νίκο Γκίκα. Ο αρχηγός του Πανιωνίου αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά την προπόνηση της Δευτέρας (10/11). Κατόπιν των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί θλάση στον προσαγωγό.

Δεν παίζουν επίσης αύριο ο Ουόλ και βέβαια ο Λούντζης, ο οποίος έχει τεθεί νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Ουόλ θα συνεχίσει το ατομικό του πρόγραμμα στην Αθήνα όσο η ομάδα θα βρίσκεται στο Λονδίνο.