Καρδίτσα: Ματς - τελικός κόντρα στην Οστάνδη για την πρόκριση στα Play-in του BCL

Ιστορικό ματς στο «Γιάννης Μπορούσης». Η Καρδίτσα υποδέχεται την Οστάνδη για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League σε ένα ματς - τελικό για την θεσσαλική ομάδα όσον αφορά την πρόκριση στα play-in της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου βρίσκεται στην 3η θέση του ομίλου με ρεκορ 1-3 και με νίκη απέναντι στην Οστάνδη «κλειδώνει» τουλάχιστον τα play-in με μειονέκτημα έδρας, μολονότι στη συνέχεια θα του δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσει και το αβαντάζ σε αυτή τη διαδικασία, καθώς θα υποδεχθεί την Τουρκική Μερσίν (9/12, 20:00).

Οι δυο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες την πρώτη αγωνιστική των ομίλων, εκεί που η Καρδίτσα επικράτησε με 95-93, σε ένα συγκλονιστικό από πλευράς εξέλιξης παιχνίδι.

Στη Φάση των Ομίλων του Basketball Champions League συμμετέχουν 32 ομάδες, χωρισμένες σε οκτώ ομίλους των τεσσάρων. Οι πρώτες κάθε ομίλου προκρίνονται απευθείας στη φάση των «16». Οι δεύτερες και τρίτες ομάδες συμμετέχουν στα play in, μια μίνι σειρά αγώνων «best-of-3» (όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες προκρίνεται).

Οι δεύτερες ομάδες έχουν το πλεονέκτημα έδρας απέναντι στις τρίτες των αντίστοιχων ομίλων. Οι νικήτριες των play-in συμπληρώνουν το παζλ των 16 ομάδων που συνεχίζουν στη διοργάνωση, ενώ οι τέταρτες ομάδες κάθε ομίλου αποκλείονται οριστικά.