Κόνιαρης: «Παλεύουμε όλοι μαζί - Αυτή είναι η νοοτροπία του Ζντοβτς»

Ο Αντώνης Κόνιαρης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για το νέο σπουδαίο διπλό του ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά στην έδρα της ΑΕΚ, κάνοντας αναφορά και στην επίδραση του προπονητή της ομάδας, Γιούρι Ζντοβτς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας άσος:

«Το είχα πει κι από την αρχή της σεζόν, η ομάδα θέλει λίγο χρόνο για να καταλάβουμε πως μπορεί να δουλέψει ο καθένας. Μας βοήθησε πολύ που είχαμε απευθείας νοκ άουτ αγώνες με το ξεκίνημα της σεζόν. Παλεύουμε όλοι μαζί, η ηρεμία που ξέρουμε ο ένας τον άλλο, βγαίνει στο γήπεδο»:

«Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας κάθε μέρα, δε σκεφτόμαστε τα μεγαλεία του παρελθόντος. Σύμφωνα με αυτό κινούμαστε. Κάνουμε πολύ σκληρή προπόνηση, ο κόουτς μας πιέζει γιατί ξέρει ότι το αποτέλεσμα θα φανεί στο γήπεδο. Χαίρομαι που βλέπω την ομάδα να ανεβαίνει και είμαι κι εγώ μέλος της. Ελπίζω να έχουμε ανάλογη συνέχεια».

Για τη συνεργασία με τον Ζντοβτς: «Είχα δει κάποια στιγμιότυπα του… Σούταρε πολύ ωραία! Έπαιζε και άμυνα και παίζουμε κι εμείς άμυνα. Τη νοοτροπία αυτήν τη βγάζει και στους παίκτες και έχουμε ανταποδώσει κι εμείς στο παιχνίδι μας».