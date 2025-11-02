Πήρε... μπρος η Μπασκόνια, γκρέμισε την Τενερίφη από την κορυφή

Η Μπασκόνια επικράτησε με 89-79 της Τενερίφης στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της ACB με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λουβαβού-Καμπαρό με 24 πόντους. Από κοντά και ο Νταολό με 14 πόντους και 4 ασίστ.

Οι γηπεδούχοι δείχνουν να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες για την Ευρωλίγκα απέναντι σε Μπάγερν και Έφες, κέρδισαν και την Τενερίφη που ήταν αήττητη στο πρωτάθλημα, ανέβηκαν στο 3-2 και πάτησαν στην πρώτη οκτάδα του πρωταθλήματος.

Αντίθετα η Τενερίφη γνώρισε την πρώτη της ήττα και έπεσε στο 4-1, και την δεύτερη θέση στην βαθμολογία, πίσω από την αήττητη Βαλένθια. Για την Τενερίφη κορυφαίοι οι Χουέρτας με 16 πόντους, 6 ριμπαόυντ και 12 ασίστ και Σερμαντίνι με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 29-40, 63-56, 89-79