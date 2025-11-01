Ανακοίνωσε τον Τζάρεντ Ρόντεν η Παρί (pic)

Η Παρί έκανε επίσημη την έναρξη της συνεργασίας της με τον πρώην ΝΒΑερ, Τζάρεντ Ρόντεν.

Η Παρί πέρσι ήταν η έκπληξη της Euroleague και πλέον θέλει να καθιερωθεί στην λίγκα. Η γαλλική ομάδα μετά από οκτώ αγωνιστικές βρίσκεται στην 10η θέση με ρεκόρ 4-4 και προχώρησε σε μία σημαντική προσθήκη.

Πιο συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τζάρεντ Ρόντεν. Ο 26χρονος έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, τους Σάρλοτ Χόρνετς και πέρσι φόρεσε τη φανέλα των Τορόντο Ράπτορς (11,4 πόντοι, 3,8 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ σε 10 αγώνες).