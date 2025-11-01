Ανακοίνωσε τον Τζάρεντ Ρόντεν η Παρί (pic)

Η Παρί πέρσι ήταν η έκπληξη της Euroleague και πλέον θέλει να καθιερωθεί στην λίγκα. Η γαλλική ομάδα μετά από οκτώ αγωνιστικές βρίσκεται στην 10η θέση με ρεκόρ 4-4 και προχώρησε σε μία σημαντική προσθήκη.
Πιο συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τζάρεντ Ρόντεν. Ο 26χρονος έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, τους Σάρλοτ Χόρνετς και πέρσι φόρεσε τη φανέλα των Τορόντο Ράπτορς (11,4 πόντοι, 3,8 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ σε 10 αγώνες).
WELCOME TO PARIS BASKETBALL JARED RHODEN !— Paris Basketball (@ParisBasketball) November 1, 2025
Arrière américain, passé notamment par les Toronto Raptors, va connaître sa première expérience européenne ! LET’S GO 😤 pic.twitter.com/vlvyMIR1lS