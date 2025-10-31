Μεταμορφωμένη η Μπασκόνια (2-6), επικράτησε με 86-75 της Αναντολού Εφές (3-5) και αξιοποίησε στο έπακρο τη «Buesa Arena» στη διπλή αγωνιστική μετά και το 92-85 επί της Ντουμπάι BC (3-5). Ο Ματέο Σπανιόλο έδωσε την ώθηση (19 πόντοι-6 ασίστ), ο Μαμαντί Ντιακιτέ ηγήθηκε στην άμυνα (9 πόντοι-5 τάπες) και ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό (20 πόντοι) το... καθάρισε! Αντίθετα, οι Λάρκιν (23 πόντοι), Βάιλερ-Μπαμπ (16 πόντοι) και Οσμάνι (8 πόντοι-7 ασίστ-5 ριμπάουντ) δεν αρκούσαν.

Εξαιρετικό ξεκίνημα για την ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι που απέδειξε ότι μπορεί να παίξει καλή και συνεπή άμυνα. Ένα γρήγορο φάουλ και μια τεχνική ποινή στον Ντιαλό έφεραν στο ματς τον Σπανιόλο που έβγαλε ένταση και στις δυο πλευρές για να καθίσει στον πάγκο μετά από 5:35 με 7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Με τη σειρά του, ο Λάρκιν εκκίνησε με 6 πόντους, όμως ο Σπανιόλο δεν σταμάτησε να τρέχει για το 16-9 με 1:22 για τη λήξη της περιόδου, την οποία έκλεισαν με double-score, 22-11, οι «παγκίτες» Φριτς-Σίμονς-Νοουέλ!

Οι Κορντινιέ, Οσμάνι και Βάιλερ-Μπαμπ «συμμάζεψαν», κάπως, την κατάσταση, μειώνοντας σε 24-18 στο 12'. Ο Ντιακιτέ, όμως, «σκέπασε» το καλάθι της Μπασκόνια, έχοντας 4 τάπες πριν από το ημίχρονο! Ο Σπανιόλο επέστρεψε, εκτέλεσε για το 29-20 και ο Νοουέλ για το 32-20 στο 24'. Ο Κούρουκς σκόραρε για το πρώτο +13 (36-23, 15') και ο Λάρκιν το πήρε... προσωπικά, «κόβοντας» τη διαφορά στο καλάθι, 41-39, με επιμέρους 5-16 σε 4 λεπτά και έφθασε τους 15 πόντους, με συμπαραστάτη τον Βάιλερ-Μπαμπ (8 πόντοι) και τον Οσμάνι δημιουργό (5 ασίστ). Ενδιάμεσα, ο Ντόζιερ πήγε στον πάγκο χωλαίνοντας, η μύτη του Κούρουκς άνοιξε και τελικά, ο Σπανιόλο διαμόρφωσε με βολές το 43-39 του ημιχρόνου.

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, ο Λουβαβού-Καμπαρό «ζεστάθηκε» και μαζί με τους Ντιαλό-Ντιακιτέ πέτυχαν το 48-41 στο 23'. Ο Βάιλερ-Μπαμπ και ο Οσμάνι κράτησαν την Εφές (48-44), ο Λάρκιν «συνδέθηκε», ξανά, από τα 6,75μ., όμως ο Λουβαβού-Καμπαρό ευστόχησε για τρεις για το 54-46, ξεπερνώντας παράλληλα τους 1.000 πόντους του στη διοργάνωση. Είσοδος του Σπανιόλο από τον πάγκο, 6 σερί πόντοι και 64-52 στο 28', αριθμώντας 18 προσωπικούς, την ώρα που ο Ντιακιτέ ήθελε επειγόντως ανάσες (9π, 5τ) και πονούσε στα πλευρά. Απάντηση του Βάιλερ-Μπαμπ με τρίποντο, «ένεση» Γιλμάζ-Οσμάνι και 0-6 για το 64-58, αλλά η βολή του Σπανιόλο έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο 65-58.

Στην πιο καθοριστική περίοδο, οι Βάσκοι παρέμειναν σοβαροί και ο Λουβαβού-Καμπαρό ήταν «καυτός» από την περίμετρο, σταματώντας στους 20 πόντους, ενώ είχε 8 στην εκκίνηση του δεκαλέπτου. Ο Γάλλος μαζί με τους Κούρουκς και Σίμονς ανέβασαν τη διαφορά στο +14 (72-58) στο 33', ο Οσμάνι και ο Λάρκιν το πάλεψαν για το 72-64 στο 36', όπως και ο Κορντινιέ για το 76-69 με 2:36 για το φινάλε. Ο Λουβαβού-Καμπαρό βροντοφώναξε «παρών» για το 82-71 και το 86-73 στο 39', εκτελώντας για τρεις, όμως στην τελευταία φάση ο Βάιλερ-Μπαμπ παραπάτησε και έπεσε στο έδαφος, πιάνοντας το γόνατό του και η Εφές τα... μαλλιά της! Τελικό 86-75 με τον Κορντινιέ κάτω από το καλάθι.

Την επόμενη αγωνιστική, η Μπασκόνια θα υποδεχθεί, επίσης, τη Βίρτους Μπολόνια (6/11, 21:30), ενώ η Εφές θα περιμένει την Αρμάνι Μιλάνο στην Κωνσταντινούπολη (7/11, 19:30).

Τα δεκάλεπτα: 22-11, 43-39, 65-58, 86-75

