Η τρελή κούρσα της σταχτοπούτας Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζεται, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να γονατίζει την Παρτιζάν (97-84) και να αποδεικνύει πως απλώς δεν χάνει.

Χάποελ Τελ Αβίβ non stop, με την ισραηλινή ομάδα να επικρατεί και της Παρτιζάν, να φτάνει στο 6-1 και να συνεχίζει να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής. Στο 3-4 πλέον το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

H Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν εξαιρετική από την περιφέρεια με 12/26 τρίποντα (46,2%), έχοντας 23/34 δίποντα (67,6%) και 19 ασίστ για 11 λάθη.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Ιτούδη ήταν ο Κόλιν Μάλκολμ με 17 πόντους (3/4 τριπ., 4 ριμπ., 4 ασ.), με τον Ντάνιελ Οτούρου να έχει άλλους 14 (6/8 διπ.). Διψήφιοι ήταν και οι Αντόνιο Μπλέικνι (13π., 3/6 τριπ.), Κρις Τζόουνς (12π., 2/2 τριπ.), Ελάιζα Μπράιαντ (11π., 9 ριμπ.) και Άις Ουαινράιτ (11π., 3/5 τριπ.).

Από την πλευρά της Παρτιζάν, ξεχώρισαν οι Στέρλινγκ Μπράουν με 19 πόντους (3/7 τριπ.), Ντουέιν Ουάσινγκτον με 16 (3/5 τριπ., 6 ασ.) και Ταϊρίκ Τζόουνς με 14 (10 ριμπ.). Ντεμπούτο για τον Μπρούνο Φερνάντο με 6 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Κλειστό ματς και μικρό προβάδισμα της Χάποελ

Το παιχνίδι ήταν αναγνωριστικό στην εκκίνησή του, με το σκορ με τη συμπλήρωση του πρώτου τρίλεπτου να είναι στο 4-5. Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει, με τις Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτιζάν να εναλλάσσονται στο προβάδισμα σε ένα πολύ κλειστό ματς. Την πρώτη απόπειρα την έκαναν οι γηπεδούχοι, που με τον Μίσιτς στο 6' προηγήθηκαν με 14-10, με τον Οσετκόφκσι (7π.) όμως πολύ γρήγορα με καλάθι και φάουλ να μειώνει σε 14-13 στο 7'. Ο Μπόνγκα στο 8' έγραψε το 16-17, με τον Μπράιαντ (9π.) να είναι «καυτός» και στο 9' με τρίποντο να απαντά για το 19-17 στο 9'. Η Χάποελ βρήκε ρυθμό και με δύο σερί σουτ από την περιφέρεια Μάλκολμ (9π.) και Μπλέικνι τελείωσε το δεκάλεπτο στο 25-19.

Διαφορά ο ένας, διαφορά ο άλλος και τελικά στον πόντο

Η Παρτιζάν με την έναρξη της δεύτερης περιόδου μάζεψε τη διαφορά με τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Φερνάντο και μείωσε σε 25-22 στο 12', με τον Ουάσινγκτον να ισοφαρίζει σε 27-27 στο 13'. Το μομέντουμ ήταν ξεκάθαρα υπέρ της Παρτιζάν πλέον, με τους Στέρλινγκ Μπράουν και Ουάσινγκτον (8π., 2/2 τριπ.) να δίνουν «αέρα» 6 πόντων (27-33) στο 14' με δύο σερί τρίποντα. Η Χάποελ δυσκολευόταν να βρει σκορ και κάπου εκεί τη λύση έδωσε ο Μίσιτς, με τον Σέρβο γκαρντ με 4 σερί πόντους να φέρνει την ομάδα του Ιτούδη σε απόσταση βολής (33-35) στο 17'. Το τρίποντο του Μπλέικνι έφερε ολοκληρωτικά... τούμπα το ματς για το 36-35, με τον Αμερικανό (9π., 3/4 τριπ.) στο 18' να γράφει το 39-35 με νέο τρίποντο. Ο Ουάσινγκτον (13π., 3/4 τριπ.) ήταν η μόνιμη απειλή της Παρτιζάν και με 4 σερί πόντους έκανε το 39-40 στο 19', με τον Οτούρου να διαμορφώνει το 43-42 του ημιχρόνου.

Ματσάρα και όλα θα κρίνονταν στην τελευταία περίοδο

Το κλειστό παιχνίδι και οι εναλλαγές στο σκορ, με το ματς να αποκτά και πάλι τον χαρακτήρα του ντέρμπι. Η συμπλήρωση του πρώτου δίλεπτου βρήκε τις δύο ομάδες στην ισοπαλία (48-48), με τον Οτούρου να στο 23' να γράφει το 52-49. Ο Μπόνγκα απάντησε στο 25' για το 52-53, με τον Ουανράιτ όμως στο 26' με δύο συνεχόμενα τρίποντα να δίνει προβάδισμα με 58-53. Ο Μπλέικνι (11π.) στο 27' έστειλε τη Χάποελ για πρώτη φορά στους 7 (62-55), με τον Τζαμπάρι Πάρκερ στο 28' με καλάθι και φάουλ να μειώνει σε 62-58. Ο Ουαινράιτ ήταν ο πρωταγωνιστής για τη Χάποελ στο δεκάλεπτο, με τον Αμερικανό άσο με το τρίτο του τρίποντο (9π., 3/4 τριπ.) να γράφει το 65-58 στο 28'. Kάπου εκεί η Παρτιζάν αντέδρασε και με τους Στέρλινγκ Μπράουν (10π., 2/5 τριπ.) και Μπόνγκα μείωσε σε 65-61 στο 29'. Οι δύο βολές όμως του Κρις Τζόουνς έβαλαν τη Χάποελ στο +7 (70-63) στην τελική ευθεία του ματς.

Συνέχισε την τρελή κούρσα της η Χάποελ!

Μότλεϊ και Μάλκολμ (15π., 3/4 τριπ.) με την εκκίνηση της τέταρτης περιόδου σήμαναν την πρώτη διψήφια διαφορά για την ομάδα του Ιτούδη (75-63), με τον Ομπράντοβιτς να καλεί εσπευσμένα τάιμ άουτ σε μόλις 47"! Στέρλινγκ Μπράουν (12π.) και Ουάσινγκτον (15π.) μείωσαν σε 77-67 στο 34', με τον Κρις Τζόουνς (10π., 2/2 τριπ.) όμως να απαντά άμεσα και με 2 σερί τρίποντα να πηγαίνει στη Χάποελ στο +13 (80-67). Ο Μάλκολμ στο 35' έγραψε το 85-69 κι έβαλε για τα καλά την Παρτιζάν στα σκοινιά, με τον Μότλεϊ στο 36' να διαμορφώνει το 87-71. Η Παρτιζάν δεν έδειχνε ικανή για πολλά, κατάφερε να μειώσει σε 89-80 με επιμέρους 9-2, με τρίποντο του Στρέρλινγκ Μπράουν (17π., 3/6 τριπ.), με τον Μίσιτς (10π.) με 2/2 βολές να κόβει τη φόρα των Σέρβων για το 91-80. Τελικά η Χάποελ έφτασε στη νίκη με το 97-84 και συνεχίζει την τρελή φετινή της κούρσα ως πρωτοεμφανιζόμενη στην Euroleague!

Tα δεκάλεπτα: 25-19, 43-42, 70-63, 97-84

