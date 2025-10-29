Πολ Τζορτζ: Αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στις αρχές του Νοεμβρίου

Ο Πολ Τζορτζ αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του φέτος στις αρχές του Νοεμβρίου.

Ο Πολ Τζορτζ παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης, καθώς αναρρώνει από το χειρουργείο στο αριστερό του γόνατο. Ωστόσο, φαίνεται πως ο 35χρονος δεν θα αργήσει να κάνει το ντεμπούτο τη φετινή σεζόν.

Όπως ανέφερε ο Τζέικ Φίσερ, υπάρχει αισιοδοξία στον οργανισμό πως ο Τζορτζ θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί στις αρχές του Νοεμβρίου. Θυμίζουμε πως λόγω τραυματισμών πέρσι έπαιξε μόλις σε 41 ματς και μέτρησε 16,2 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 4,3 ασίστ και 1,8 κλεψίματα.

Σημειώνεται, επίσης, πως φέτος παρά την απουσία του, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς έχουν αρχίσει εξαιρετικά τη χρονιά και βρίσκονται στο 4-0, έχοντας κερδίσει τους Μπόστον Σέλτικς, Σάρλοτ Χόρνετς, Ορλάντο Μάτζικ και Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.