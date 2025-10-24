Σε τρομερή κατάσταση ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, τον χαρακτήρισε «σύμβολο του σεξ» ο Σακίλ Ο' Νιλ! (vid)

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ εντυπωσίασε με την εμφάνισή του στην πρεμιέρα της εκπομπής στο ESPN.

Ο παλαίμαχος άσος και πλέον σχολιαστής στο αμερικανικό Μέσο, παρουσιάστηκε εμφανώς αδυνατισμένος, κάτι που έγινε θέμα συζήτησης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Μάλιστα τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονταν στο πάνελ δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους για την τρομερή κατάσταση που είναι ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Φυσικά τις εντυπώσεις έκλεψε ο Σακίλ Ο' Νιλ, που σχολίασε: «Αυτό είναι πέρυσι. Ο Τσαρλ; Ήταν χοντρός πέρυσι. Τώρα κοιτάξτε τον. Είναι σύμβολο του σεξ», με τον Μπάρκλεϊ να απαντά: «Έχει δίκιο για το σύμβολο του σεξ».

Ενώ το σχόλιό τους έκαναν και οι Κένι Σμιθ και Έρνι Τζόνσον, με τον πρώτο να αναφέρει: «Έχασες βάρος» και τον δεύτερο να προσθέτει: «Κοίτα αυτόν τον τύπο».

