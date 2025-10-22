«Η Εφές είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ντίνγουιντι»

Η Αναντολού Εφές θέλει να προχωρήσει σε μία πολύ μεγάλη κίνηση και βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σπένσερ Ντίνγουιντι.

Ακόμη μία... βόμβα είναι κοντά στο να πυροδοτηθεί στην φετινή Euroleague. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Telesport» η Αναντολού Εφές είναι αρκετά κοντά στο να φτάσει σε συμφωνία με τον Σπένσερ Ντίνγουιντι.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στο να συμφωνήσουν για το υπόλοιπο της σεζόν, με τις απολαβές του έμπειρου γκαρντ να φτάνουν τα δύο εκατομμύρια δολάρια.

Θυμίζουμε πως ο 32χρονος έχει περάσει 11 χρόνια στο ΝΒΑ και έχει αγωνιστεί με τους Πίστονς, τους Νετς, τους Ουίζαρντς, τους Μάβερικς και τους Λέικερς. Το καλοκαίρι υπέγραψε στους Σάρλοτ Χόρντετς και μετά από δύο εμφανίσεις στην pre-season αποδεσμεύτηκε από τον σύλλογο.

Συνολικά στην καριέρα του στο ΝΒΑ σε 621 ματς έχει κατά μέσο όρο 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ, σουτάροντας με 33,3% από το τρίποντο.