Πανιώνιος: Ο Γκίκας στην δεκάδα των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία της λίγκας

Ο Νίκος Γκίκας μοιράζει... ακόμα ασίστ από την αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, με τον Έλληνα γκαρντ να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 9 τελικές πάσες.
Ο άσος των «κυανέρυθρων» με τις 9 ασίστ έφτασε τις 977 και προσπέρασε τον Άγγελο Κορωνιό των 975 και έτσι μπήκε στην δεκάδα των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία της Stoiximan GBL.
Ο Νίκος Γκίκας είναι πλέον στη 10άδα των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία της #StoiximanGBL‼— GBL (@StoiximanGBL) October 20, 2025
➡️Με τις εννιά ασιστ που είχε στον αγώνα του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό, έφτασε τις 977 και ξεπέρασε τον Άγγελο Κορωνιό (975). pic.twitter.com/f77jQc0WZs