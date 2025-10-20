Πανιώνιος: Ο Γκίκας στην δεκάδα των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία της λίγκας

Ο Νίκος Γκίκας προσπέρασε τον Άγγελο Κορωνιό και μπήκε στην δεκάδα των πασέρ της ιστορίας της Stoiximan GBL.

Ο Νίκος Γκίκας μοιράζει... ακόμα ασίστ από την αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, με τον Έλληνα γκαρντ να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 9 τελικές πάσες.

Ο άσος των «κυανέρυθρων» με τις 9 ασίστ έφτασε τις 977 και προσπέρασε τον Άγγελο Κορωνιό των 975 και έτσι μπήκε στην δεκάδα των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία της Stoiximan GBL.