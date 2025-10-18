Βόγκελ: «Οι Λέικερς θα κέρδιζαν το πρωτάθλημα το 2020 ό,τι και να γινόταν»

Ο Φρανκ Βόγκελ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο πρωτάθλημα του 2020 τονίζοντας πως οι Λος Άντζελες Λέικερς θα το κέρδιζαν ό,τι και να γινόταν.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς το 2020 κατάφεραν να επιστρέψουν στην κορυφή του ΝΒΑ. Η ομάδα του Φρανγκ Βόγκελ ήταν η καλύτερη εκείνη τη σεζόν και με το δίδυμο των Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις δε δυσκολεύτηκε να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου.

Αρκετοί βάζουν έναν αστερίσκο σε αυτόν τον τίτλο λόγω του COVID-19 και του ότι έγινε στην «φούσκα». Ωστόσο, όλες οι ομάδες έζησαν ακριβώς τα ίδια και από την αρχή της σεζόν οι «Λιμνάνθρωποι» ήταν η καλύτερη ομάδα στον «μαγικό κόσμο».

Αυτά τα γεγονότα υπογράμμισε και ο Φρανγκ Βόγκελ όταν μίλησε στο «Athletic».

«Δεν συμφωνώ με το γεγονός ότι οι ομάδες που έχασαν μπορούν απλά να πουν: "Δεν θέλαμε να είμαστε εκεί". Και αυτό που μου κάνει εντύπωση, για όλους όσους θέλουν να το υποβαθμίσουν, είναι ότι ήμασταν η νούμερο ένα ομάδα από την πρώτη μέρα.

Μπήκαμε στη "φούσκα" ως η νούμερο ένα ομάδα του πρωταθλήματος, στην πρώτη θέση. Θα κερδίζαμε, είτε στη "φούσκα" είτε στο Staples Center. Θα κερδίζαμε. Είχαμε αυτή την πεποίθηση.

Και έπρεπε να περάσουμε από εμπόδια και καθυστερήσεις, και να μπούμε στην πρώτη βιόσφαιρα του κόσμου, για να τα καταφέρουμε. Αλλά θα κερδίζαμε ό,τι και να γινόταν.

Ήταν η κορύφωση της προπονητικής μου καριέρας. Από τότε δεν έχω ξαναφτάσει στην κορυφή, και γι' αυτό εκτιμώ ιδιαίτερα την ευκαιρία που μου έδωσαν οι Λέικερς τότε με εκείνη την ομάδα. Φέτος έχω μιλήσει λίγο με τον Ίρβινγκ για το πόσο ισχυρό ήταν το προπονητικό μας επιτελείο, αλλά και για το ταλέντο που είχαμε και το πώς τα κομμάτια ταιριάζαν μεταξύ τους. Καταφέραμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό» ανέφερε στις δηλώσεις του.