Τελειώνει από τον Πανιώνιο ο Παβίσεβιτς

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον Πανιώνιο ο Λούκα Παβίσεβιτς, με τον Μαυροβούνιο προπονητή να πληρώνει το κακό ξεκίνημα των «κυανέρυθρων» στην Basket League.

Το κακό ξεκίνημα του Πανιωνίου στην Basket League έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον Λούκα Παβίσεβιτς. Όπως ειπώθηκε στην Magic Euroleague, ο Μαυροβούνιος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους «καυνέρυθρους», πληρώνοντας το «μάρμαρο» των ηττών από Περιστέρι και ΑΕΚ.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης αξιολογεί περιπτώσεις για την αντικατάσταση του Παβίσεβιτς στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο «Ιστορικός» έχει στην λίστα του τον πρώην τεχνικό του Κούρο Σεγκούρα, ενώ στα υπόψιν βρίσκονται ο Ηλίας Ζούρος, ο Φώτης Κατσικάρης και ο Γιώργος Βόβορας.