Τελειώνει από τον Πανιώνιο ο Παβίσεβιτς

Το κακό ξεκίνημα του Πανιωνίου στην Basket League έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον Λούκα Παβίσεβιτς. Όπως ειπώθηκε στην Magic Euroleague, ο Μαυροβούνιος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους «καυνέρυθρους», πληρώνοντας το «μάρμαρο» των ηττών από Περιστέρι και ΑΕΚ.
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης αξιολογεί περιπτώσεις για την αντικατάσταση του Παβίσεβιτς στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο «Ιστορικός» έχει στην λίστα του τον πρώην τεχνικό του Κούρο Σεγκούρα, ενώ στα υπόψιν βρίσκονται ο Ηλίας Ζούρος, ο Φώτης Κατσικάρης και ο Γιώργος Βόβορας.