«Magic Euroleague» μετά το τέλος του Δανία-Ελλάδα!

Μία ακόμη πλούσια μπασκετική (και όχι μόνο) εκπομπή έρχεται στις 23.45 στη Web Tv του SDNA.

Το πρώτο «αιώνιο» μπασκετικό ντέρμπι πήγε στα χέρια του Ολυμπιακού, ο οποίος επικράτησε του Παναθηναϊκού με 90-86 και πήρε ένα μικρό προβάδισμα για το πλεονέκτημα της έδρας στη GBL.

Αυτή την ώρα η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου δίνει πολύ μεγάλο παιχνίδι στη Δανία, όπου η νίκη είναι κάτι παραπάνω από μονόδρομος.

Μετά, λοιπόν, το ματς της Κοπεγχάγης, θα υπάρχει «Magic Euroleague» στη Web Tv του SDNA. Με τη δημοσιογραφική ομάδα του σάιτ να αναλύει όσα έγιναν στο ντέρμπι του ΣΕΦ.

Μείνετε συντονισμένοι, μια ακόμη σπέσιαλ εκπομπή έρχεται.