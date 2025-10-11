Η προϊστορία «μίλησε» ξανά, ο Κολοσσός πέρασε νικηφόρα ξανά από τη Θεσσαλονίκη επικρατώντας του Άρη Betsson με 73-65. Αυτή ήταν η 9η νίκη των Ροδιτών στο Παλέ επί του Άρη στα τελευταία 11 παιχνίδια τους!

Μπορεί ο Άρης να ήταν το φαβορί και ο Κολοσσός να έπαιζε χωρίς τον ηγέτη του, Άντριου Γκάουντλοκ λόγω τραυματισμού, αλλά η ομάδα του Χαβιέ Καράσκο έδειξε μεγαλύτερη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στο δεύτερο ημίχρονο και πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό. Πρώτη νίκη για τον Κολοσσό στο πρωτάθλημα (1-1), παραμένει χωρίς νίκη ο Άρης Betsson (0-2).

Πρώτος σκόρερ των νικητών, που κέρδισαν τη μάχη των ριμπάουντ (30-41), ήταν ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι με 16 πόντους, με τον Ράιαν Τέιλορ να ακολουθεί με 11 πόντους. Σημαντική η συνεισφορά του Μίλαν Μπάρμπιτς με 6 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για τον Άρη Betsson, που είχε 6/27 τρίποντα και 17/25 βολές -πολλές χαμένες στο φινάλε- ξεχώρισε ο Μπράις Τζόουνς με 25 πόντους, ενώ ο Στίβεν Ίνοχ έβαλε 11 πόντους.

Στην επόμενη αγωνιστική (3η) ο Άρης παίζει εκτός έδρας με το Μαρούσι (18/10, 19:00), ενώ ο Κολοσσός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (19/10, 16:00).

Πήγε ως το +9 ο Άρης Betsson, επέστρεψε ο Κολοσσός

Οι δύο ομάδες μπήκαν με ορμή στο ματς, ο Γκαλβανίνι (6π.) χτυπούσε από τη ρακέτα, ενώ ο Τζόουνς είχε βάλει όλους τους πόντους του Άρη Betsson για το 10-11. Ακολούθησαν δύο σερί τρίποντα του Μποχωρίδη για το 16-11, από την άλλη Τέιλορ και Κολοβέρος απάντησαν και ο Τζόουνς με δύο βολές σημάδεψε το 22-20 της πρώτης περιόδου.

Με νευρικότητα και αστοχία συνέχισαν Άρης και Κολοσσός, δύο τρίποντα από Φορμπς και Μήτρου-Λονγκ ξεκόλλησαν επιθετικά τους γηπεδούχους (31-25), την στιγμή που οι Ροδίτες σε πέντε αγωνιστικά λεπτά σκόραραν μόνο με βολές. Με γκολ-φάουλ του Κουλμπόκα ο Άρης Betsson άγγιξε τη διψήφια διαφορά (34-25), δείχνοντας πως θέλει να ελέγξει το ματς. Εκεί όμως, ο Κολοσσός βρήκε λύση από τον Καμαριανό, ο οποίος με δύο σερί τρίποντα μείωσε σε 38-35 και ο Κολοβέρος με δύο βολές σχεδόν σε νεκρό χρόνο διαμόρφωσε το 40-38 του ημιχρόνου.

Άστοχος ο Άρης Betsson, πιο σίγουρος ο Κολοσσός και πανηγυρικό διπλό

Παίρνοντας πόντους κάτω από το καλάθι με τους Ίνοχ και Χάρελ, ο Άρης Betsson έκανε το 48-42, αλλά ο Κολοσσός, κερδίζοντας τα επιθετικά ριμπάουντ, ισορρόπησε την κατάσταση με τους Πετρόπουλο και Τέιλορ (51-51). Ο Τζόουνς έδωσε μια ανάσα στον Άρη Betsson (58-53), όμως ο Κολοσσός επέστρεψε ξανά και με buzzer-beater τρίποντο του Καράμπελα έγινε το 58-58 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι είχαν 1/8 τρίποντα.

Ο Γκαλβανίνι έβαλε την ομάδα του μπροστά (58-60), ο Άρης συνέχισε να αστοχεί έξω από τα 6,75μ., αλλά ο Τζόουνς δήλωσε ξανά παρών. Με πέντε σερί πόντους έγραψε το 63-60, Κoλοβέρος και Γκαλβανίνι απάντησαν για το 64-67 (38’) μετά και από τεχνική ποινή στον Κάραϊτσιτς. Ο Άρης δεν έβαζε ούτε τις βολές του (2/6 σε 2’), ο Κολοσσός κυριαρχούσε στη ρακέτα και με τους Έικιν, Γκαλβανίνι ξέφυγε με 65-71 στο 1’17’’ πριν το φινάλε. Ούτε ο Χάρελ έβαλε βολές (0/2) και στην επόμενη επίθεση ο Πετρόπουλος σημείωσε το 65-73 στα 35’’, καθαρίζοντας ουσιαστικά το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 40-38, 58-58, 65-73

