Τιμάει τον Κώστα Μίσσα ο Πανιώνιος

Ο Πανιώνιος συνεχίζει τις βραβεύσεις ανθρώπων που τίμησαν και υπηρέτησαν τον σύλλογο τα προηγούμενα χρόνια. Σειρά παίρνει τώρα ο Κώστας Μίσσας, ο οποίος θα βραβευτεί την Τρίτη 28 Οκτωβρίου στο ευρωπαϊκό ματς κόντρα στην Τρέντο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Πανιώνιος:

«Την Τρίτη 28/10 και στον αγώνα με την Dolomiti Energia Trento (19:30) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του BKT Eurocup η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ θα τιμήσει μια μεγάλη μορφή στην ιστορία της ομάδας, τον Κώστα Μίσσα!

Στις 28/10/2025 συμπληρώνονται ακριβώς 50 χρόνια από την πρώτη επίσημη ευρωπαϊκή αναμέτρηση και η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ τιμά ένα μέλος εκείνης της ομάδας που είχε αγωνιστεί κόντρα στην Βελγική Monseau. Ο Κώστας Μίσσας, ήταν παρών σ’ εκείνο τον αγώνα ενώ για πολλά χρόνια «υπηρέτησε» τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ ως αθλητής και προπονητής.

Το θρυλικό «νούμερο 10» του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, τίμησε την ιστορία και τις αξίες του Συλλόγου από μικρό παιδί και η χρονική συγκυρία αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ΚΑΕ να τον βραβεύσει.

Η τιμητική τελετή θα διεξαχθεί στο ημίχρονο της αναμέτρησης της ομάδας με την Dolomiti Energia Trento για την 5η αγωνιστική του ΒΚΤ Eurocup. Καλούμε τους φίλους του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ να γεμίσουν το Δ.Α.Κ. Γλυφάδας, να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας και να χειροκροτήσουν τον «Στρατηγό», Κώστα Μίσσα.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στη διάρκεια της φετινής σεζόν θα προχωρήσει σε σειρά τιμητικών διακρίσεων σε πρόσωπα που έχουν τιμήσει την ιστορία της ομάδας μπάσκετ. Με τον τρόπο αυτό δεν επιθυμεί απλώς να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς όσους ακολούθησαν την ΠΑΝΙΩΝΙΑ ΙΔΕΑ αλλά και να μεταφέρει την Ιστορία στις νέες γενιές των φιλάθλων της ομάδας.

Ο Κώστας Μίσσας, απέκτησε το προσωνύμιο «Στρατηγός» λόγω της οργανωτικής του ικανότητας και της ηγετικής του παρουσίας. Στον ΠΑΝΙΩΝΙΟ αγωνίστηκε από το 1968 κι έζησε την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή (28 Οκτωβρίου 1975) και την πρώτη παρουσία σε τελικό Κυπέλλου (15 Ιουλίου 1977).

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 1989 κι ανέλαβε ασίσταντ του Βλάντο Τζούροβιτς. Την περίοδο 1993-1994 ο Κώστας Μίσσας ανέλαβε πρώτος προπονητής, οδηγώντας τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ στους 4 του Κυπέλλου Κόρατς μετά από μια επική πρόκριση επί της Maccabi Tel Aviv την οποία είχε νικήσει δύο φορές.

Επέστρεψε μερικά χρόνια αργότερα στον ΠΑΝΙΩΝΙΟ ενώ ήταν και πρώτος προπονητής στην «χρυσή» Εθνική Νέων του 2009 όπως και στην Εθνική Ανδρών του 2017».