Τα έβαλε με τον Γιάννη ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ: «Οι Μπακς έκαναν το παν, απογοητευτικό να σκέφτεται έτσι»

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ σε δηλώσεις του άσκησε έντονη κριτική στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την τάση φυγής που έδειξε από τους Μπακς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι ενδιαφέρον το πώς αυτοί οι τύποι νιώθουν ότι δικαιούνται να παίζουν για το πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Πρέπει να αποδώσεις τα εύσημα στους Μιλγουόκι Μπακς. Μακάρι κάποιος να με αγαπούσε όπως οι Μπακς αγαπούν τον Γιάννη. Πραγματικά! Βγήκαν έξω και του πήραν τον Ντέμιαν Λίλαρντ. Βγήκαν έξω και του πήραν τον Μάιλς Τέρνερ. Έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να προσπαθήσουν να κάνουν τους Μπακς να κερδίσουν ξανά.



Σοβαρά, θέλω κάποιος να με αγαπάει όσο αγαπούν οι Μπακς τον Γιάννη. Έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν. Είναι λοιπόν ατυχές που νιώθει ότι δικαιούται να κερδίζει ένα πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Όλοι θέλουν να κερδίσουν ένα πρωτάθλημα. Αλλά οι Μπακς έχουν κάνει ό,τι μπορούσαν. Είναι απογοητευτικό για μένα να τον ακούω να σκέφτεται, "Αν δεν κερδίσουμε ένα πρωτάθλημα φέτος, θέλω να φύγω από εδώ". Μισώ να το ακούω αυτό».