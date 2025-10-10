Το φύλλο αγώνα «καίει» τον Κερεχέτα για τη συμπεριφορά του στο ημίχρονο!

To φύλλο αγώνα «καίει» τον Κερεχέτα για τη συμπεριφορά τους προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου!

Iδιαίτερα επιβαρυντικό είναι το φύλλο αγώνα για τον ιδιοκτήτη της ισπανικής ομάδας, αφού οι διαιτητές αναγράφουν πως δέχθηκαν λεκτική επίθεση από τον Κερεχέτα κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.

Όταν οι τρεις ρέφερι πήγαιναν προς τα αποδυτήρια είδαν τον ισχυρό άντρα της βασκικής ομάδας να μπαίνει στον δρόμο τους και να τους ζητάει τον λόγο για τις αποφάσεις τους, λέγοντάς του κάτι στα ισπανικά.

Μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα ο Φερνάντεζ, εκπρόσωπος της Μπασκόνια, πήγε προς τους διαιτητές κι απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του Κερεχέτα.