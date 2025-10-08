Σε ένα παιχνίδι που βρέθηκε μόνο μια ομάδα στο παρκέ για την πρεμιέρα του φετινού BCL, η Γκραν Κανάρια νίκησε την Μπενφίκα με +37 πόντους.

Από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο του λεπτό το παιχνίδι ήταν μονόλογος για την Γκραν Κανάρια, αφού οι Ισπανοί οι Ισπανοί επιβλήθηκαν με 98-61 της Μπενφίκα, μπαίνοντας με τον καλύτερο τρόπο στις υποχρεώσεις τους στον 8ο όμιλο της διοργάνωσης.

Η διαφορά ξέφυγε από την πρώτη περίοδο σε διψήφια επίπεδα, με την Γκραν Κανάρια να είναι μπροστά με 65-24 στο ημίχρονο και με τη διαφορά να φτάνει μέχρι και το +47 στο τρίτο δεκάλεπτο, πριν έρθει τελικά το το 98-61.

Κορυφαίοι για τους νικητές στον αγώνα ήταν οι Γουόνγκ (16π), Ανγκόλα (12π) και Κουάτ (11π, 7 ριμπ).

Τα δεκάλεπτα: 16-32, 24-65, 43-87, 61-98