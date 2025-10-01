Νέο σοκ με Νούνιες στην Μπαρτσελόνα: Αρθροσκόπηση και 6 μήνες εκτός!

Ακόμα μία ατυχία για τον 21χρονο άσο των Καταλανών, που θα χρειαστεί να χάσει τουλάχιστον ακόμα 6 μήνες μέχρι να επιστρέψει εκ νέου στα παρκέ.
Ο Χουάν Νούνιες υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση, του αφαιρέθηκε μια κύστη και ενισχύθηκαν τα ράμματα του μηνίσκου από το χειρουργείο που είχε κάνει στις 11 Μαρτίου, με τον χρόνο απουσίας του αυτή τη φορά να είναι 6 μήνες.
El jugador Juan Núñez s’ha sotmès aquest dimarts a una revisió artroscòpica del seu genoll dret. S'ha procedit a extreure un quist meniscal i s’han reforçat els punts de sutura del menisc practicats en la primera artroscòpia realitzada l’11 de… pic.twitter.com/WlmnBj4gok