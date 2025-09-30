Επίσημο: Προπονητής της εθνικής Σερβίας ο 39χρονος Αλιμπίγιεβιτς

Σε συμφωνία με τον 39χρονο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς για τα επόμενα τρία χρόνια έφτασε η ομοσπονδία μπάσκετ της Σερβίας.

Ο Αλιμπίγιεβιτς, ο οποίος από το 2023 μέχρι σήμερα ήταν πρώτος προπονητής στην Μπεσίκτας, θα κάθεται στον πάγκο της εθνικής Σερβίας αρχής γενομένης από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η ανακοίνωση της σερβικής Ομοσπονδίας:

“Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στο κοινό ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον κ. Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας, διορίστηκε σήμερα επίσημα ως προπονητής της ανδρικής εθνικής ομάδας της Σερβίας.

Η σύμβαση θα υπογραφεί για περίοδο τριών ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Αλιμπίγιεβιτς θα αναλάβει όλες τις ευθύνες που σχετίζονται με την προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τους επερχόμενους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου (Παράθυρα), καθώς και για διεθνείς διαγωνισμούς.

Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς είναι ο ηγέτης μιας νέας γενιάς νεαρών Σέρβων προπονητών, οι οποίοι έχουν ήδη επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα και επιβεβαιώσει την ποιότητά τους στην ευρωπαϊκή σκηνή. Παρά το γεγονός ότι είναι πολύ νέος προπονητής, ο Αλιμπίγιεβιτς έχει ήδη αξιοζήλευτη εμπειρία σε διαγωνισμούς όπως το EuroCup και το EuroLeague, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Προπονητής της Χρονιάς στο EuroCup 2022. Ο Αλιμπίγιεβιτς αναγνωρίζεται ως ένα άτομο που διαθέτει την εμπειρία, την εξουσία και την αφοσίωση που απαιτούνται για να ηγηθεί της εθνικής ομάδας στο υψηλότερο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα φέρνει τη νέα ενέργεια που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που πάντα αναμένουν από την εθνική ομάδα της Σερβίας.

Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη της στο επαγγελματικό έργο του Αλιμπίγιεβιτς και πιστεύει ότι, με την υποστήριξη των φιλάθλων, θα επιτύχουν από κοινού τους στόχους που έχουν τεθεί για την εθνική μας ομάδα”.