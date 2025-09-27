Σε στάση αναμονής οι Σίξερς: Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής οι Εμπίιντ και Τζορτζ

Οι σταρ των Φιλαδέλφεια 76ερς, Τζοέλ Εμπίιντ και Πολ Τζορτζ, γνωστοποίησαν ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή τους στη δράση, καθώς αμφότεροι αναρρώνουν από επεμβάσεις στο γόνατο.

Ο 31χρονος Εμπίντ αγωνίστηκε σε μόλις 19 αναμετρήσεις την περασμένη σεζόν, ο μικρότερος αριθμός στην καριέρα του, λόγω τραυματισμού στο αριστερό γόνατο και διαστρέμματος στο πόδι. Η χρονιά του ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο, έχοντας μέσο όρο 23,8 πόντους (η χαμηλότερη επίδοση από το 2019-20) και 8,2 ριμπάουντ (η μικρότερη από τη ρούκι σεζόν του το 2016-17), γεγονός που διέκοψε το σερί επτά συνεχόμενων συμμετοχών στο All-Star Game.

Ο MVP της σεζόν 2022-23 υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στο γόνατο τον Απρίλιο και δήλωσε πως νιώθει καλά, ακολουθώντας πρόγραμμα αποθεραπείας με προσοχή.

«Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προσδοκία. Το ζητούμενο είναι να γίνει σωστά η αποκατάσταση και να μην βιαστούμε», ανέφερε ο έμπειρος σέντερ, προσθέτοντας: «Ο στόχος είναι να είμαι διαθέσιμος σε σταθερή βάση και να μην ζήσουμε ξανά ό,τι και πέρυσι».

Ο 35χρονος Πολ Τζορτζ, από την μεριά του, αγωνίστηκε σε 41 ματς στην πρώτη χρονιά του τετραετούς συμβολαίου του ύψους 212 εκατ. δολαρίων, που υπέγραψε με τους Σίξερς το προηγούμενο καλοκαίρι. Είχε μέσο όρο 16,2 πόντους και 5,3 ριμπάουντ πριν τραυματιστεί ξανά τον Μάρτιο, με προβλήματα στο αριστερό γόνατο και στον προσαγωγό, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με ενέσεις.

Τον Ιούλιο υπέστη νέο τραυματισμό στο ίδιο γόνατο κατά τη διάρκεια προπόνησης και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με αποτέλεσμα να χάσει την έναρξη του training camp.

«Βελτιώνομαι διαρκώς και νιώθω όλο και πιο δυνατός», δήλωσε ο Τζορτζ και συμπλήρωσε: «Οι επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες ενόψει της έναρξης της σεζόν. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συνεχίσω τη δουλειά μου, μέρα με τη μέρα. Πιστεύω πως θα είμαι σε καλό επίπεδο, ίσως και νωρίτερα απ’ όσο περιμένουμε».