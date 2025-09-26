Μητέρα Μούρινεν: «Ο γιος μου θα συνεχίσει μάλλον στην Ευρώπη - Θαυμάζει τον Παναθηναϊκό»!

Η μητέρα του Μίκα Μούρινεν, Τζένι Λάκσονεν, σε δηλώσεις της αποκάλυψε την επιθυμία του γιου της να παίξει στον Παναθηναϊκό!

Το μέλλον του Φινλανδού άσου θα είναι μακριά από την Ευρώπη μέχρι τουλάχιστον το καλοκαίρι του 2027, όταν θα δηλώσει συμμετοχή στο ντραφτ του ΝΒΑ, με τη μητέρα του Μούρινεν να αποκαλύπτει τον θαυμασμό του γιου της και την επιθυμία του να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό.

«Θα δούμε, όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και πέσουν οι υπογραφές. Να πούμε μόνο αυτό: Ο Μίκα από μικρό παιδί θαύμαζε την ατμόσφαιρα που υπάρχει, για παράδειγμα, στη Σερβία ή σε ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, του άρεσε αυτό το πιο έντονο, "καυτό" κλίμα», ανάφερε η Τζένι Λάκσονεν στο «Ilta-Sanomat».

Με το δημοσίευμα στη συνέχεια να αναφέρει πως ο Μούρινεν πιθανότατα την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στην Παρτιζάν, κάνοντας το πρώτο επαγγελματικό βήμα στην καριέρα του.

Έχοντας μάλιστα ήδη προτάσεις από το NCAA και τα κολέγια Arkansas, Kentucky, Duke και Michigan.