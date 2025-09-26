Σταυρόπουλος: «Το θέμα Μιλουτίνοφ τελείωσε για την Αρμάνι» - Η πρόταση στην Euroleague για νέο φορμάτ

Ο Χρήστος Σταυρόπουλος, General Manager της Αρμάνι, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Νίκολα Μιλουτίνοφ κι αποκάλυψε την πρόταση της ιταλικής ομάδας στην Euroleague για νέο φορμάτ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον Μιλουτίνοφ: «Ο Μιλουτίνοφ είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Του εύχομαι καλή τύχη, αλλά για εμάς, το θέμα έχει κλείσει. Προτιμώ να μην μιλήσω γι' αυτό, δεν θα είχε νόημα να προσθέσω οτιδήποτε άλλο».

Για την αύξηση των ομάδων στην Euroleague: «Ήμασταν υπέρ, αλλά όχι με την τρέχουσα μορφή, η οποία είναι εξαντλητική για τους παίκτες. Η πρότασή μου ήταν να χωριστεί το πρωτάθλημα σε δύο περιφέρειες, όχι απαραίτητα γεωγραφικά, αλλά με σαφή δομή, με κληρώσεις και ισοβαθμίες.

Ωστόσο, η πλειοψηφία επέλεξε να διατηρήσει αυτή τη μορφή, και για οικονομικούς λόγους. Κοιτάζοντας μπροστά, πιστεύω ότι η Εuroleague θα συνεχίσει να αναπτύσσεται: υπάρχουν πολλά αιτήματα για νέες ομάδες και αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε σε μεγαλύτερο αριθμό.

Όσο για το Ντουμπάι, νομίζω ότι ήταν η σωστή απόφαση: είναι μια περιοχή που ανοίγεται στο άθλημα και μπορεί να συμβάλει σημαντικά».