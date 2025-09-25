Πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα: Περνάει ξανά την πόρτα του χειρουργείου ο Νούνιες

Νέο πρόβλημα για τον Χουάν Νούνιες, ο οποίος θα περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου μετά από φλεγμονή στο δεξί γόνατο.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως ο Χουάν Νούνιες θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση στο δεξί γόνατο.

Ο παίκτης επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας αλλά υπέστη φλεγμονή στο δεξί γόνατο, στο οποίο στις 11 Μαρτίου είχε υποστεί ρήξη πλευρικού μηνίσκου.

Ο 21χρονος δεν είχε πρόοδο στην αποθεραπεία του με την συντηρητική αγωγή και έτσι αποφασίστηκε πως θα περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου για αρθροσκοπική επέμβαση. Στην ανακοίνωση δεν υπήρξε ενημέρωση για την πιθανή του επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Έτσι, οι «Μπλαουγκράνα» θα χρειαστεί να περιμένουν για να μάθουν πότε θα έχουν ξανά μαζί τους τον Νούνιες.