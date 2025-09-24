Ο Γκασόλ θέλει να δει ξανά πρωταθλητές του Λέικερς ώστε να ισοφαρίσουν τους Σέλτικς

Ο Πάου Γκασόλ θα ήθελε να δει ξανά πρωταθλητές στο ΝΒΑ τους Λος Άντζελες Λέικερς, ώστε να ισοφαρίσουν τους Σέλτικς.

Ο Πάου Γκασόλ είναι από τους καλύτερους σέντερ που έχουν περάσει στο ΝΒΑ και έχει «γράψει» τη δική του ιστορία στους Λος Άντζελες Λέικερς δίπλα στον Κόμπε Μπράιαντ.

Ο Ισπανός μίλησε στο «Bloomberg Podcasts» και ρωτήθηκε για το ποια ομάδα θα ήθελε να δει να κατακτάει το πρωτάθλημα. Η πρώτη του απάντηση ήταν οι «Λιμνάνθρωποι, ώστε να φτάσουν ξανά τους Μπόστον Σέλτικς. Βέβαια, υπογράμμισε πως θα είναι χαρούμενος αν δει γενικότερα ομάδα στην οποία έχει αγωνιστεί να πανηγυρίζει το τρόπαιο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Στο ΝΒΑ πρέπει να πω τους Λέικερς. Είμαστε πάλι πίσω από τους Σέλτικς, οπότε θα πρέπει να διαλέξω τους Λέικερς. Προφανώς οποιαδήποτε ομάδα στην οποία έχω παίξει, θα ήθελα πολύ να τη δω να κερδίζει το πρωτάθλημα. Θα ήθελα πολύ οι Γκρίζλις κάποια στιγμή να κερδίσουν ένα πρωτάθλημα. Ήταν μια ομάδα που επένδυσε σε μένα από νωρίς όταν πρωτομπήκα στο πρωτάθλημα. Αλλά ταυτόχρονα χάρηκα που είδα την Οκλαχόμα να κερδίζει το πρωτάθλημα φέτος. Νομίζω ότι η ομάδα που το κερδίζει... Συγχαρητήρια. Χαίρομαι για εσάς».