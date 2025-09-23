Χαντς στο SDNA: «Ευλογία που είμαι στον Πανιώνιο - Γινόμαστε καλύτεροι μέρα με την μέρα»

O Tζέιλεν Χαντς μίλησε στο SDNA για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του με τον Πανιώνιο, μίλησε για το επίπεδο του ελληνικού πρωταθήματος, ενώ πρόσθεσε πως νιώθει ευλογημένος για την παρουσία του στον σύλλογο.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία πριν την έναρξη της νέας σεζόν με τον Πανιώνιο να έρχεται με μεγάλες προσδοκίες με την συμμετοχή σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι «κυανέρυθροι» ενισχύθηκαν σημαντικά με παίκτες έμπειρους, αναβάθμισαν το ρόστερ του ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν, δείχνοντας τα πρώτα διαπιστευτήρια τους στο τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» στην Γλυφάδα.

Ο Τζέιλεν Χαντς αποτελεί ένα από τα - πολλά - μεταγραφικά αποκτήματα του καλοκαιριού, με τον Αμερικανό γκαρντ να είνια γνώριμος στο ελληνικό κοινό από την θητεία του σε Περιστέρι και ΠΑΟΚ.

Ο 26χρονος περιφερειακός μίλησε στο SDNA για τη νέα σεζόν με τον «Ιστορικό», το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ δήλωσε ευλογημένος που βρίσκεται στην ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Η έναρξη της νέας χρονιάς βρίσκεται προ των πυλών και ένα κεφάλαιο ανοίγει στην καριέρα σου με τον Πανιώνιο: Ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις για την σεζόν που έρχεται: «Είναι μια φανταστική στιγμή, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, έχουμε έναν νέο φιλόδοξο προπονητή, προφανώς όλοι ζούμε εδώ στην Αθήνα, μια πανέμορφη πόλη, ίσως να είναι μία από τις αγαπημένες μου πόλεις και η Γλυφάδα είναι φανταστική, όλα είναι τέλεια. Όλα είναι τέλεια για εμάς, είχαμε μια εξαιρετική προετοιμασία, είχαμε την μεγάλη ευκαιρία να παίξουμε μπροστά στους οπαδούς μας στα τελευταία δύο παιχνίδια, δύο δύσκολα παιχνίδια, το ένα πίσω απ το άλλο, οπότε όλα είναι εδώ για μας ώστε να τα καταφέρουμε, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για να γινόμαστε καλύτεροι»

Έρχεται μια απαιτητική χρονιά για την ομάδα, ωστόσο ο Πανιώνιος αναβάθμισε το ρόστερ του για να φτάσει ψηλά: Έχετε θέσει στόχους μέχρι στιγμής σαν ομάδα, για το που θέλετε να φτάσετε: «Αυτή την στιγμή πιστεύω ότι η ομάδα είναι επικεντρωμένη στο τώρα, προσπαθούμε να δουλεύουμε κάθε μέρα και να γινόμαστε καλύτεροι, να βελτιώνουμε το παιχνίδι και τις γνώσεις μας, οπότε τώρα είμαστε στην προετοιμασία, βελτιωνόμαστε καθημερινά για να είμαστε έτοιμοι για όλα σε μια απαιτητική σεζόν»

Αγωνίζεσαι τα τελευταία δυο χρόνια στην Ελλάδα, ξέρεις πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα. Θεωρείς πως το επίπεδο της λίγκας έχει ανέβει σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές: «Είμαι εδώ από την σεζόν 2023-24. Η λίγκα είναι σίγουρα καλύτερη σε σχέση με τότε που είχα έρθει. Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες, ιδιαίτερα στην κορυφή, αλλά και αυτές οι 5-6 που είναι μεσαίες είναι επίσης καλές, όλες παίζουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε ας το θέσουμε έτσι είναι πολλές οι καλές ομάδες»

Γνωρίζεις σίγουρα πως αγωνίζεσαι για μια ιστορική ομάδα που έχει μεγάλη μάζα κόσμου που την υποστηρίζει. Σου δημιουργεί καθόλου άγχος το ότι οι φίλαθλοι μπορεί να έχουν υψηλές προσδοκίες για τον σύλλογο και την φετινή του παρουσία: «Όχι, πιστεύω ότι είναι ευλογία για μένα και είναι κάτι που το ήθελα, το αγαπώ πολύ»