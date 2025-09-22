Σοκ στους Ρόκετς: Ρήξη χιαστού για Βανβλίτ!

Σοβαρό πλήγμα δέχθηκαν οι Χιούστον Ρόκετς λίγο πριν το ξεκίνημα της pre-season στο NBA, αφού ο Φρεντ Βανβλίτ υπέστη ρήξη χιαστού!

Ο έμπειρος γκαρντ των Τεξανών, όπως είναι φυσικό θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να αποκατασταθεί η ζημιά και θα αναγκαστεί να χάσει ολόκληρη την χρονιά!

Πρόκειται για ένα τεράστιο πλήγμα για τους Χιούστον Ρόκετς, που το καλοκαίρι προχώρησαν σε μια μεγάλη επένδυση στοχεύοντας το πρωτάθλημα, όμως πλέον χάνουν τον βασικό τους πόιντ γκαρντ.