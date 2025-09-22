Σοκ στους Ρόκετς: Ρήξη χιαστού για Βανβλίτ!

Ο έμπειρος γκαρντ των Τεξανών, όπως είναι φυσικό θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να αποκατασταθεί η ζημιά και θα αναγκαστεί να χάσει ολόκληρη την χρονιά!
Πρόκειται για ένα τεράστιο πλήγμα για τους Χιούστον Ρόκετς, που το καλοκαίρι προχώρησαν σε μια μεγάλη επένδυση στοχεύοντας το πρωτάθλημα, όμως πλέον χάνουν τον βασικό τους πόιντ γκαρντ.
Just in: Houston Rockets' Fred VanVleet has suffered a torn ACL, sources tell ESPN. A devastating, potentially season-ending loss for the Rockets with their starting point guard and leader. pic.twitter.com/Qhf0V58DwR— Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2025