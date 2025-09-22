Γκασόλ για Λέικερς: «Να συγκεντρωθούν στην φετινή σεζόν - Προσέθεσαν σπουδαίους παίκτες»

Ο Πάου Γκασόλ δεν θέλει να δει τους Λος Άντζελες Λέικερς να έχουν στο μυαλό τους τα επόμενα χρόνια και πιστεύει πως οι «Λιμνάνθρωποι» πρέπει να συγκεντρωθούν στην φετινή σεζόν.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πέρσι αποκλείστηκαν στα play-offs από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ωστόσο απέκτησαν τον Λούκα Ντόντσιτς και θα η φετινή θα είναι η πρώτη του ολόκληρη σεζόν ως «Λιμνάνθρωπος».

Ο Πάου Γκασόλ μίλησε στο «ESPN» και τόνισε πως η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ έχει αποκτήσει σπουδαίους παίκτες και πρέπει να αφοσιωθεί στη φετινή αγωνιστική περίοδο και όχι να σκέφτεται το μέλλον.

«Ξέρουμε ό,τι ξέρουμε, σωστά; Και αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχουν την ομάδα που έχουν φέτος και πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτή τη χρονιά. Και να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Έχουν μια ευκαιρία, προσέθεσαν σπουδαίους παίκτες, προσέθεσαν τον ΝτεΆντρε Έιτον, έναν ψηλό που πιθανότατα θέλει επίσης να αποδείξει τον εαυτό του και θα είναι ένας υπέροχος στόχος για τον Λεμπρόν και τον Λούκα. Οπότε, πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτό και να αφήσουν τον οργανισμό και τη διοίκηση να ανησυχούν για τα επόμενα χρόνια» δήλωσε ο θρυλικός σέντερ.