Παίζοντας μόλις για ένα ημίχρονο σε κανονικές ταχύτητες, ο Παναθηναϊκός με τον Ναν να κάνει πλάκα και τους Ρόγκα, Χολμς να λάμπουν επικράτησε των Adelaide 36ers (106-89) και κατέκτησε το τουρνουά για τον Παύλο μπροστά σε 18.000 κόσμο.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν με τρομερό δεύτερο ημίχρονο επικράτησε εύκολα τελικά των Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ, έκανε το 2/2 στο ιστορικό 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κι έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου.

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε και πάλι, όπως και στο ματς με την Παρτιζάν, την απόδοσή του στην επανάληψη, άφησε πίσω του στους Αυστραλούς, που δεν κατάφεραν να τον ακολουθήσουν.

Οι «πράσινοι» είχαν 15/29 τρίποντα (51,7%) και κυριάρχησαν στα ριμπάουντ με 42 έναντι 32, μοιράζοντας 26 ασίστ για 7 λάθη, μετρώντας και 7 κλεψίματα.

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους (4/7 τριπ.), με τους Ρίσον Χολμς (10π.) και Νίκο Ρογκαβόπουλο (8ριμπ.) να έχουν από 14. Στους 12 ο Ντίνος Μήτογλου, με τον Τζέριαν Γκραντ (10 ασ.) να προσθέσει άλλους 11.

Από την πλευρά των Adelaide 36ers πρωταγωνιστές ήταν οι Μπράις Κότον με 24 πόντους (9 ασ.) και Ντέγιαν Βασίλιεβιτς με 22 (6/9 τριπ.). Στους 12 ο Άισακ Χάμφρις.

Μπήκαν καλύτερα οι Adelaide 36ers, άλλαξε την εικόνα του ματς ο Χολμς

Ο Παναθηναϊκός ήταν νωχελικός στην εκκίνηση του ματς, έχοντας κάνει ήδη σε 1:28 λεπτά δύο λάθη, με τους Adelaide 36ers να προηγούνται με 5-0, με τον Βασίλιεβιτς στο 3' με το δεύτερο τρίποντό του (2/2 τριπ.) να γράφει το 2-8. Κάπου εκεί πήρε την μπαγκέτα ο Ναν (7π.), που με προσωπικό σερί 5-0 μείωσε σε 7-8 στο 4', με τον Βασίλιεβιτς (9π., 3/4 τριπ.) όμως να είναι ζεστός και με ακόμα ένα σουτ από την περιφέρεια στο 5' να διαμορφώνει το 7-13. Ο Κότον στο 6' έκανε το 7-15, με τον Χολμς να παίρνει προσπάθειες στη συνέχεια, να φτάνει στους 5 πόντους και να μειώνει σε 14-15 στο 9'. Ο Χολμς (7π.) ήταν εξαιρετικός και στο 10' έβαλε τον Παναθηναϊκό μπροστά για πρώτη φορά μπροστά (16-15), με τον Χάμφρις να γράφει το 17-19 του δεκαλέπτου.

Με Βασίλιεβιτς και Κότον στο προβάδισμα οι Αυστραλοί

Ο Κότον (7π.) στην έναρξη της δεύτερης περιόδου με 3/3 βολές έκανε το 17-22, με τον Χάμφρις να διαμορφώνει στο 12' το 17-24. Δύο σερί τρίποντα από τους Ναν (10π.) και Γκραντ έριξαν στο 13' τη διαφορά στον πόντο (23-24), με τους Adelaide 36ers να απαντούν και αρχικά με τον Βασίλιεβιτς (12π., 4/5 τριπ.) να κάνουν το 23-29 στο 14' και στη συνέχεια με 2 βολές του Κότον (9π.) να προηγούνται με 23-31 στο 15'. Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο από τη γωνία μείωσε σε 28-33 στο 16', με την ομάδα του Αταμάν να ανεβάζει ρυθμό στην άμυνα, να τρέχει στο ανοικτό γήπεδο και με τους Γκραντ και Ναν (12π.) φέρνει το ματς στον πόντο (32-33). Βασίλιεβιτς (14π.) και Κότον (13π.) απάντησαν στο 18' για το 32-37, με τον δεύτερο στο 19' να στέλνει τους Adelaide 36ers για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (34-45) και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 39-47 με τρίποντο του Ναν (15π.).

Με Ναν, Χολμς και Ρογκαβόπουλο έφερε τούμπα το ματς ο Παναθηναϊκός

Με την εκκίνηση της τρίτης περιόδου ο Τσίταμ έστειλε και πάλι τη διαφορά στους 10 (39-49), με τους Χολμς (9π.) και Χουάντσο να απαντούν στο 23' για το 43-51.Ο Αμερικανός σέντερ στο 24' με φόλοου μειώσει ακόμα περισσότερο (45-51), φτάνοντας τους 11 πόντους, με τον Ναν με τρίποντο στο 25' να φέρνει τον Παναθηναϊκό σε απόσταση βολής (48-51) και στη συνέχεια με απίθανη προσπάθεια και καλάθι και φάουλ να ισοφαρίζει σε 51-51. Η απάντηση των Adelaide 36ers ήρθε και πάλι δια χειρός Βασίλιεβιτς (19π., 5/8 τριπ.), που με τρίποντο έκανε το 51-54, με τον Χολμς μετά από νέο επιθετικό ριμπάουντ με καλάθι και φάουλ να βάζει μπροστά τους «πράσινους» με 59-57 στο 27'. Ο Ρογκαβόπουλος στο 29' με τρίποντο διαμόρφωσε το 68-64, με τον Έλληνα άσο (11π., 3/4 τριπ.) να βρίσκει ρυθμό και με ακόμα ένα σουτ από την περιφέρεια να γράφει το 73-68 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Άνετα κι ωραία στη νίκη το «τριφύλλι»

Ο Ρόγκα (14π., 4/5 τριπ.) το έβλεπε πλέον... βαρέλι και μαζί με τον Καλαϊτζάκη με δύο σερί τρίποντα πήγαν τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στους 11 πόντους (79-68), με τον Γιούρτσεβεν στο 32' να κάνει το 81-68. Ο Τσίταμ στο 34' έδωσε λύση στους Adelaide 36ers και με τρίποντο έγραψε το 81-71, με τον Ναν να απαντάει άμεσα με τον ίδιο τρόπο για το 84-71. Η ομάδα του Αταμάν πλέον είχε πάρει τον έλεγχο της αναμέτρησης, είχε επιβάλλει τον ρυθμό της, με τον Μήτογλου στο 37' με σουτ από την περιφέρεια να διαμορφώνει το 93-79. Ο Έλληνας άσος στο 38' με καλάθι και φάουλ έγραψε το 100-82, με το «τριφύλλι» να φτάνει εύκολα στη νίκη με το τελικό 106-89.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 39-47, 73-68, 106-89

