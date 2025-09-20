Πρώην άσος του Άρη με two way συμβόλαιο στους Ουίζαρντς

O Σαρίφ Κούπερ υπέγραψε two way συμβόλαιο με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, όπως αναφέρουν στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο, ο πρώην άσος του Άρη, ο οποίος μοίρασε την περσινή σεζόν (2024-25) και σε Γαλλία (Ντιζόν) και Τουρκία (Μερκεζεφέντι) θα συνεχίσει στις ΗΠΑ και θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στο ΝΒΑ, όπου αγωνίστηκε με τους Ατλάντα Χοκς σε 13 παιχνίδια το 2021-22.

Την περασμένη σεζόν, ο Κούπερ αγωνίστηκε σε συνολικά 45 παιχνίδια σε Ελλάδα, Γαλλία και Τουρκία, με μέσο όρο 14,7 πόντους και 3,8 ασίστ ανά παιχνίδι στο EuroCup με τον Άρη. Με τους «κιτρινόμαυρους» είχε 14,6 πόντους, 4,5 ασίστ και 2,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην Ελλάδα.

Ο 24χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ θα είναι μαζί με τους Τρίσταν Βούκσεβιτς και Τζαμίρ Ουάτκινς, οι οποίοι επίσης έχουν υπογράψει two-way συμβόλαια στην ομάδα.