Με two-way συμβόλαιο στους Ουίζαρντς ο Σαρίφ Κούπερ

Ο Σαρίφ Κούπερ θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ και πιο συγκεκριμένα στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Ο Σαρίφ Κούπερ το 2021 είχε γίνει draft από τους Ατλάντα Χοκς και πέρασε τρεις σεζόν στην G-League. Πέρσι αγωνίστηκε στον Άρη και στην Stoiximan GBL είχε κατά μέσο όρο 14,6 πόντους και 4,5 ασίστ, ενώ στο Eurocup μέτρησε 14,7 πόντους και 3,8 ασίστ.

Ο 24χρονος ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο με την Ντιζόν και τώρα επιστρέφει στον «μαγικό κόσμο», με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς να ανακοινώνουν την απόκτησή του με two-way συμβόλαιο.