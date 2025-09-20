Με two-way συμβόλαιο στους Ουίζαρντς ο Σαρίφ Κούπερ

Ο Σαρίφ Κούπερ το 2021 είχε γίνει draft από τους Ατλάντα Χοκς και πέρασε τρεις σεζόν στην G-League. Πέρσι αγωνίστηκε στον Άρη και στην Stoiximan GBL είχε κατά μέσο όρο 14,6 πόντους και 4,5 ασίστ, ενώ στο Eurocup μέτρησε 14,7 πόντους και 3,8 ασίστ.
Ο 24χρονος ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο με την Ντιζόν και τώρα επιστρέφει στον «μαγικό κόσμο», με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς να ανακοινώνουν την απόκτησή του με two-way συμβόλαιο.
The Washington Wizards have made the following roster moves, the team announced today:— Wizards PR (@WizPRStats) September 19, 2025
• Signed guard Sharife Cooper to a two-way contract
• Signed guard Keshon Gilbert and forward Jonathan Pierre to Exhibit 10 contracts