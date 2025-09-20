Ουόριορς: Κάρι, Μπάτλερ και Γκριν θέλουν να παραμείνει ο Κουμίνγκα

Οι Ουόριορς δεν έχουν ανανεώσει ακόμα το συμβόλαιο του Τζόναθαν Κουμίνγκα και οι Στεφ Κάρι, Τζίμι Μπάτλερ και Ντρέιμοντ Γκριν θέλουν ο 22χρονο να παραμείνει στην ομάδα.

Η προετοιμασία των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό αλλά οι «Πολεμιστές» δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε κάποια κίνηση από το καλοκαίρι. Η ομάδα του Στιβ Κερ δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει λύση στην υπόθεση του Τζόναθαν Κουμίνγκα.

Ο 22χρονος δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του αλλά σύμφωνα με το «Clutch Points» οι ηγέτες της ομάδας (Στεφ Κάρι, Ντρέιμοντ Γκριν, Τζίμι Μπάτλερ) θέλουν να παραμείνει ο συμπαίκτης τους.

Μάλιστα, αυτό το έχουν επικοινωνήσει στη διοίκηση του οργανισμού και έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν μπορεί η ομάδα να καλύψει το κενό του.