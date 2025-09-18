Σπανιόλο: «Μου ζήτησαν φωτογραφία στο σούπερ μάρκετ, δεν μου συμβαίνει συχνά»

Ο Ματέο Σπανιόλο παρουσιάστηκε από την Μπασκόνια και στις πρώτες του δηλώσεις στάθηκε στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το πρώτο πράγμα που τράβηξε την προσοχή μου ήταν κάποιοι οπαδοί που μου ζήτησαν μια φωτογραφία σε ένα σούπερ μάρκετ, κάτι που δεν μου είχε συμβεί πολλές φορές πριν. Εκείνη τη στιγμή, συνειδητοποίησα πώς είναι αυτή η βάση οπαδών και η αγάπη που υπάρχει εδώ για το μπάσκετ.

Μπορώ να βοηθήσω στην κυκλοφορία, μπορώ να εκτελέσω pick-and-roll φάσεις, να επιτεθώ στο καλάθι, να χρησιμοποιήσω το σώμα μου στην άμυνα, να μαζέψω ριμπάουντ και, πάνω απ' όλα, να προσφέρω πολλή ενέργεια. Όσον αφορά το παιχνίδι της ομάδας, γνωρίζει ότι θα πρέπει να αμυνθούμε σκληρά και να τρέχουμε.

Δεν γνώριζα την ομάδα πολύ καλά, αλλά εντυπωσιάστηκα από την ενέργεια που μεταδίδεται σε κάθε προπόνηση και είναι κάτι που γίνεται αισθητό παντού. Στην αίθουσα προπόνησης, στο γυμναστήριο. Βλέπω ότι όλοι προπονούνται στο 100% και προσπαθούν να κάνουν το κάτι παραπάνω για να ανεβάσουν το επίπεδο προπόνησης, ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι όταν έρθουν τα παιχνίδια».