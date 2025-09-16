Πονίτκα: «Όταν προσγειωθήκαμε ήμουν μετά βίας ζωντανός - Ήμουν ένα βήμα πριν από τη σήψη»

Σε δηλώσεις του ο Ματέους Πονίτκα μίλησε για μία από τις πιο σοβαρές περιπέτειες που έχει περάσει στη ζωή του.

Ο Ματέους Πονίτκα μίλησε στο «Zurnalista.pl» και αναφέρθηκε σε μία από τις πιο δύσκολες περιπέτειες της ζωής του. Σε μία προπόνηση είχε χτυπήσει στο πρόσωπο με την μπάλα, μετά από ιατρικό λάθος σχηματίστηκα δύο αιματώματα στο ρινικό διάφραγμα και κόντεψε να πεθάνει.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Συνέβη στη Μαδρίτη. Χτυπήθηκα στη μύτη με μια μπάλα κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ήμουν γεμάτος αίματα και μου φαίνεται ότι οι φυσιοθεραπευτές έκαναν λάθος, αν και δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Μου έδεσαν τη μύτη με ταινία και σχηματίστηκαν δύο μεγάλα αιματώματα στο ρινικό μου διάφραγμα, τα οποία με δυσκόλεψαν στην αναπνοή.

Έπρεπε να πετάξουμε στην Ισπανία για δύο παιχνίδια, και αυτή η πτήση ήταν η χειρότερη της ζωής μου. Δεν μπορούσα να κάτσω ακίνητος, λιποθυμούσα. Όταν προσγειωθήκαμε, ήμουν μετά βίας ζωντανός, είχα πυρετό και το πρωί το κρεβάτι μου ήταν γεμάτο αίμα.

Δεν κοιμήθηκα για 7 ημέρες, τίποτα δεν βελτιώθηκε, ένιωθα απαίσια. Πετούσαμε για τη Μαδρίτη και πήγα σε έναν γιατρό που με εξέτασε. Την επόμενη μέρα, υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση επειδή ήμουν πολύ κοντά στο να αναπτύξω μόλυνση.

Την επόμενη μέρα, μου άλλαξαν επίδεσμο και η νοσοκόμα μου είπε: "Φίλε, πρέπει να συνέλθεις". Αποδείχθηκε ότι η μόλυνση είχε ήδη αρχίσει να δημιουργείται, και επειδή ήταν κοντά στα μάτια και τον εγκέφαλό μου, ήμουν ένα βήμα πριν από τη σήψη και δεν θα μπορούσαν να με σώσουν. Ήταν θέμα μίας, ίσως δύο ημερών».