Και τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και ΑΕΚ – Φενερμπαχτσέ στην ERT World

Για τους Έλληνες του εξωτερικού. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η ERT World δίνει την δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να παρακολουθήσουν ζωντανά τον διεθνή φιλικό αγώνα μπάσκετ ΑΕΚ – Φενερμπαχτσέ, καθώς και το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στη «SUNEL Arena» την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 19:30 ώρα Ελλάδος σε μία φιλική αναμέτρηση ενόψει της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» διεξάγεται φέτος για έβδομη χρονιά στην μνήμη του ηγέτη του Παναθηναϊκού, ενώ για πρώτη φορά μετακομίζει στην Αυστραλία. Ο Παναθηναϊκός AKTOR και η Παρτίζαν θα αγωνιστούν τιμώντας τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Ο αγώνας Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στην «John Cain Arena» της Μελβούρνης (12:30) ενώ την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει την «Adelaide 36ers» στην «Qudos Bank Arena» του Σίδνεϊ (12:00).

