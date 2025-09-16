Έξαλλος ο προπονητής της Βοσνίας για τους παίκτες που δεν ακολουθούν τις Εθνικές τους: «Τι ποντίκι είσαι, τι άθλιος είσαι»

Ο προπονητής της Βοσνίας Άντις Μπετσίραγκιτς, στάθηκε απέναντι σε όσους παίκτες αποφασίζουν να μην εκπροσωπήσουν την εθνική ομάδα και δεν μάσησε τα λόγια του.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Βοσνίας Άντις Μπετσίραγκιτς, μίλησε με σκληρό τρόπο στο podcast του Hayat TV εναντίον όσων προτιμούν τα χρήματα από την εκπροσώπηση της πατρίδας.

Η Βοσνία που βρέθηκε στον όμιλο της Εθνικής μας ομάδας κατέλαβε την 13η θέση και η σκληρή κριτική για τα αποτελέσματα, αλλά και για τις επιλογές παικτών που αρνούνται να φορέσουν τη φανέλα της εθνικής δεν άργησε να έρθει.

«Θύμωσα με τον προπονητή, δεν θέλω να παίξω”. Τι ποντίκι είσαι. Τι άθλιος είσαι. Τι πατριώτης είσαι. Θυμώνω με τον προπονητή, φεύγω από τον παράδεισό μου, δεν θέλω να παίξω. Είναι άθλιοι και αλήτες. Τα λέω όλα αυτά επειδή τα έχω περάσει όλα. Έχω το δικαίωμα να τα πω. Θα μπορούσα να είχα θυμώσει εκατό φορές, θα μπορούσα να είχα πουλήσει τον εαυτό μου εκατό φορές για τα λεφτά».

Για την ρήξη με τον Εμίρ Σουλεϊμάνοβιτς: «Ένας Βόσνιος πατριώτης δείχνει τον εαυτό του όταν όλοι οι άνθρωποί σου το σκάνε, εσύ μένεις. Όταν όλοι το σκάνε μακριά από το όπλο, εσύ παίρνεις το όπλο. Όταν το κράτος σου λέει να πας να παίξεις, εσύ πας να παίξεις. Δεν ρωτάς αν είναι πεντάστερο ξενοδοχείο ή σιδερένιο το κρεβάτι που θα κοιμάσαι. Όταν σου προσφέρουν χρήματα για να φύγεις από το κράτος, λες όχι, θα πάρω το κράτος μου, όχι χρήματα. Όταν θάβεις τη μητέρα σου, που είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο στον κόσμο για σένα, και σε 20 ώρες βγαίνεις στο γήπεδο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και δεν δείχνεις καθόλου το βάρος που κουβαλάς στην καρδιά σου, αλλά ηγείσαι της εθνικής σου ομάδας. Γι' αυτό όλοι αυτοί οι αλήτες, οι απατεώνες, οι άθλιοι άνθρωποι, οι πρωτόγονοι, που δεν έχουν βρεθεί ποτέ ούτε το δύο τοις εκατό στη θέση που βρίσκομαι εγώ, θα μπορούσα να τους πω ότι είμαι ένας πραγματικός μ@λ@κας».