Χάντερ Χέιλ για ΑΕΚ: «Δώστε μου τα λεφτά μου»!

Ο Χάντερ Χέιλ με σχόλιό του... ζήτησε από την ΑΕΚ να τον πληρώσει τα λεφτά που του χρωστάει.

Η Magic Euroleague είχε υπογραμμίσει πως η Μπαχτσεσεχίρ… χρύσωνε τον Χάντερ Χέιλ για να τον πάρει από την ΑΕΚ και τελικά το κατάφερε.

Ο Αμερικανός υπέγραψε στην τουρκική ομάδα και τώρα... ζήτησε από την ΑΕΚ τα λεφτά που του χρωστάει. Ένας οπαδός έκανε ένα σχόλιο και του ζήτησε να επιστρέψει στον «Δικέφαλο», με τον Αμερικανό να απαντάει με την εικόνα μίας μπλούζας που γράφει: «Απλά δώστε μου τα λεφτά μου».

Όταν ένας άλλος του έγραψε: «Έχει πολλα λεφτά από την Τουρκία αλλά μη συμπεριφέρεσαι σαν να μην κάναμε μία μεγάλη πρόταση για τα δεδομένα μας», ο Χέιλ του απάντησε: «Ή απλά πληρώστε με αυτά που μου χρωστάτε».

Δείτε τα σχόλια: