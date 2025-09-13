Τζορτζ για Ντόντσιτς: «Μπορεί να γίνει ο καλύτερος διεθνής παίκτης, να ξεπεράσει τον Γιάννη»

Ο Πολ Τζορτζ είχε τα καλύτερα να πει για τον Λούκα Ντόνστιτς, τονίζοντας πως μπορεί να ξεπεράσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο κορυφαίος παίκτης στην Ευρώπη και οδήγησε την Ρεάλ Μαδρίτης στην κατάκτηση της Euroleague στα 19 του. Όταν πήγε στο ΝΒΑ συνέχισε να βελτιώνεται και πλέον είναι από τους καλύτερους στον κόσμο.

Ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς με τη φανέλα της Σλοβενίας πραγματοποίησε ένα καταπληκτικό Eurobasket και έδειξε παραπάνω από έτοιμος για τη νέα σεζόν του «μαγικού κόσμου».

Ο Πολ Τζορτζ στο «Podcast P» αναφέρθηκε στον Σλοβένο θρύλο και είχε μόνο τα καλύτερα να πει. Μάλιστα, τόνισε πως μπορεί να γίνει ο κορυφαίος διεθνής παίκτης, ξεπερνώντας μεταξύ άλλων τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Μιλάμε τώρα για να γίνει ο καλύτερος διεθνής παίκτης. Αυτό σημαίνει ότι ξεπερνάει τους GOATs, καταλαβαίνετε τι εννοώ; Αυτό σημαίνει ότι ξεπερνάει τον Ντιρκ, ξεπερνάει τον Τόνι Πάρκερ, ξεπερνάει τον Χακίμ. Έχει την ευκαιρία να γίνει ο καλύτερος διεθνής παίκτης. Να ξεπεράσει τον Γιάννη, κατά κάποιο τρόπο. Έχει την ευκαιρία να γίνει ένας από τους καλύτερους που έπαιξαν ποτέ. Το παιχνίδι του είναι πολύ πιο ώριμο παλιό από εκείνον. Είναι σκληρός, φίλε. Είναι πρόβλημα. Μεγάλος θαυμαστής του Λούκα».