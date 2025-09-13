Βάγκνερ: «Έχουμε μεγάλη δυναμική με το χρυσό στο Παγκόσμιο, θα σήμαινε πολλά να κατακτήσουμε το Ευρωμπάσκετ»

Ο Φραντζ Βάγκνερ σε δηλώσεις του μετά την πρόκριση της Γερμανίας επί της Φινλανδίας τόνισε πως το χρυσό στο Μουντομπάσκετ τους δίνει άλλη δυναμική, ενώ στάθηκε και στην σημασία του χρυσού στην διοργάνωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το τι θα σημαίνει η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου αν τα καταφέρει η Γερμανία: «Θα σήμαινε πολλά. Νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει μεγάλη δυναμική από τότε που κερδίσαμε το Παγκόσμιο Κύπελλο και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι την Κυριακή».

Για την πρόκριση στον τελικό: «Είναι πολύ ωραία. Είχαμε πραγματικά επιτυχημένα χρόνια, αλλά γνωρίζοντας πού βρισκόταν η Γερμανία μόλις πριν από μερικά χρόνια όσον αφορά στο μπάσκετ, αναλαμβάνεις μεγάλη ευθύνη και νιώθεις μεγάλη υπερηφάνεια για αυτό».

Για την εμφάνιση του: «Έβαλα μερικά σουτ. Δεν νομίζω ότι έπαιξα όσο καλύτερα μπορούσα, αλλά έχω ένα ακόμα (σ.σ. ματς) την Κυριακή. Έχω αυτή τη μία ακόμα ευκαιρία. Την επόμενη φορά, πρέπει να διαβάσω την άμυνα λίγο καλύτερα, αλλά πρέπει να δώσουμε πολλά εύσημα (σ.σ. στη Φινλανδία). Είναι μια εξαιρετική ομάδα στα επιθετικά ριμπάουντ. Όπως και εμείς, θέλουν να τρέχουν πολύ, αλλά καταφέραμε να τους κρατήσουμε εκτός τρανζίσιον και προσπαθήσαμε να τους περιορίσουμε στο μισό γήπεδο όσο το δυνατόν περισσότερο».

Για τον Σρέντερ: «Φοβερό παιχνίδι. Νομίζω ότι έκανε εξαιρετική δουλειά στο να μας κρατάει ήρεμους στις δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα και να παραμένουμε επιθετικοί».

