Η τελική κατάταξη στο Εurobasket στις θέσεις 9-16, που είναι Γαλλία και Σερβία

Η FIBA ανακοίνωσε την κατάταξη των ομάδων που αποκλείστηκαν από τη φάση των «16».

Στην 9η θέση τερμάτισε η Γαλλία και στην 10η η Σερβία, των δύο ομάδων που έπεσαν θύματα εκπλήξεων στους «16» του Eurobasket από τις Φινλανδία και Γεωργία αντίστοιχα.

Στην 11η θέση βρίσκεται η Ιταλία και στην 12η η Λετονία. Στην 16η η Σουηδία.

Αναλυτικά οι θέσεις:

