Η κατάταξη των ομάδων στις θέσεις 9-16 του Eurobasket

Η 16αδα του Ευρωμπάσκετ έκρυβε τεράστιες εκπλήξεις αφού Σερβία και Γαλλία πήγαν... σπίτι τους, γνωρίζοντας αποκλεισμούς σοκ από Φινλανδία και Γεωργία αντίστοιχα.
Οι «Τρικολόρ», μάλιστα κατέλαβαν την 9η θέση στην διοργάνωση, με την Σερβία να καταλαμβάνει την 10η και την Ιταλία που τερμάτισε δεύτερη στο group της Ελλάδας να βρίσκεται στην 11η θέση.
Αναλυτικά η κατάταξη των ομάδων που αποκλείστηκαν από την φάση των «16»:
9η Γαλλία
10η Σερβία
11η Ιταλία
12η Λετονία
13η Βοσνία
14ο Ισραήλ
15η Πορτογαλία
16η Σουηδία