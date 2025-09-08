Η κατάταξη των ομάδων στις θέσεις 9-16 του Eurobasket

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των «16» του Eurobasket έγινε γνωστή και η κατάταξη που πήραν οι ομάδες που αποκλείστηκαν από την συνέχεια της διοργάνωσης.

Η 16αδα του Ευρωμπάσκετ έκρυβε τεράστιες εκπλήξεις αφού Σερβία και Γαλλία πήγαν... σπίτι τους, γνωρίζοντας αποκλεισμούς σοκ από Φινλανδία και Γεωργία αντίστοιχα.

Οι «Τρικολόρ», μάλιστα κατέλαβαν την 9η θέση στην διοργάνωση, με την Σερβία να καταλαμβάνει την 10η και την Ιταλία που τερμάτισε δεύτερη στο group της Ελλάδας να βρίσκεται στην 11η θέση.

Αναλυτικά η κατάταξη των ομάδων που αποκλείστηκαν από την φάση των «16»:

9η Γαλλία

10η Σερβία

11η Ιταλία

12η Λετονία

13η Βοσνία

14ο Ισραήλ

15η Πορτογαλία

16η Σουηδία